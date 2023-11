Novu Apple M3 MacBook Pro: Prestazione migliorata à un prezzu scontu

S'è vo avete guardatu u novu Apple 14-inch M3 MacBook Pro, avà hè a vostra chance di salvà. Amazon offre attualmente una caduta di prezzu nantu à u mudellu di livellu d'entrata, cun CPU 8-core è GPU 10-core. Originariamente u prezzu di $ 1,599, pudete avà uttene per $ 1,449 speditu. Hè un scontu di $ 150 nantu à un laptop recentemente liberatu.

Ma u risparmiu ùn si ferma micca quì. U mudellu elevatu 1TB hè ancu in vendita per $ 1,649, da $ 1,799. Dunque, sè vo circate più almacenamentu o una opzione amichevule à u budgetu, ci hè un affare per voi.

Ciò chì distingue u novu M3 MacBook Pro da i so predecessori? Apple hà introduttu l'ultimu chip M3, u so primu chip 3nm finu à a data. Cù un CPU 8-core, 10-core GPU, è un Neural Engine 16-core, stu chip mobile offre u megliu rendimentu di Apple. Hè perfettu per u multitasking ogni ghjornu è pò gestisce prughjetti prufessiunali cum'è l'edità di foto in alta risoluzione è video 4K cun facilità.

In più, u M3 MacBook Pro presenta una stupenda display Liquid Retina XDR cù frequenze di rinfrescamentu ProMotion 120Hz è supportu per a larga gamma di culori P3. U novu culore Space Black aghjunghjenu un toccu di sofisticazione, mentri i porti Thunderbolt, una uscita HDMI 8K è un slot per carta SD assicuranu l'opzioni di cunnessione per tutti i vostri bisogni multimediali.

Cù u so design efficiente in energia, u MacBook Pro pò furnisce un rendimentu eccezziunale in tuttu u ghjornu, sia chì site in a bateria o cunnessu. Pudete confià nantu à a so prestazione affidabile per tutti i vostri travaglii prufessiunali è persunali.

Dumande dumandatu Spissu

1. Chì ghjè a funzione principale di u novu M3 MacBook Pro ?

A funzione principale di u novu M3 MacBook Pro hè a so prestazione rinfurzata cù l'ultimu chip M3, chì offre un CPU 8-core, 10-core GPU, è un Neural Engine 16-core.

2. Quantu possu risparmià nantu à u nivellu d'entrata M3 MacBook Pro?

Pudete risparmià $ 150 nant'à u nivellu di entrata M3 MacBook Pro, cù u prezzu scendinu da $ 1,599 à $ 1,449.

3. Ci hè una vendita nantu à u mudellu 1TB di u M3 MacBook Pro?

Iè, u mudellu 1TB di u M3 MacBook Pro hè ancu in vendita per $ 1,649, da u so prezzu originale di $ 1,799.

4. Chì sò i funziunalità standout di u M3 MacBook Pro ?

L'M3 MacBook Pro presenta un splendidu display Liquid Retina XDR, frequenze di rinfrescante ProMotion 120Hz, porti Thunderbolt, una uscita HDMI 8K è un slot per carta SD. Veni ancu in un elegante culore Space Black.