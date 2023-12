Reazioni miste à i New Energy Bills in Michigan

Traverse City hè stata buzzing with mixed reactions follow the recent pass of two energy bills that give the state authority over local governs in scelta di prughjetti di energia pulita è esigenu cumpagnie di utilità per ottene 100% d'energia rinnuvevule da 2040. Tuttavia, ci sò diverse opinioni nantu à u implicazioni di sti bills.

U CEO di Cherryland Electric Cooperative, Rachel Johnson, hà manifestatu preoccupazione per a velocità à a quale i bills sò stati passati, dicendu chì ci hè bisognu di più discussioni per capiscenu pienamente u so impattu. Johnson hà enfatizatu l'impurtanza di equilibrà l'impattu ambientale, l'affidabilità è l'accessibilità in a pulitica energetica. Mentre i bills si concentranu nantu à a mitigazione di l'impattu ambientale, Johnson si preoccupa di e potenziali cunsequenze per l'affidabilità elettrica è l'accessibilità.

U mandatu di l'energia pulita include obiettivi per e cumpagnie di utilità per pruduce un certu percentuale di a so energia da fonti rinnuvevuli. Ashley Rudzinski, u Direttore di u Programma di Clima è Ambiente per u Centru di Groundworks per e Comunità Resilienti, sustene questi scopi, ma crede chì l'enfasi deve esse nantu à e fonti di energia pulita cum'è u ventu è u sole.

Per d 'altra banda, u Cummissariu di u Contea è u pruprietariu di l'imprese Rob Hentschel hà manifestatu insoddisfazione cù e novi fatture, argumentendu chì gravaranu e cumunità lucali è e famiglie cù costi aumentati. Hà suscitatu preoccupazioni annantu à u putenziale di l'infrastruttura di l'energia rinnuvevule per esse imposta à e cumunità senza input o autorità lucale.

Mentre chì ci sò preoccupazioni annantu à u costu di i mandati, l'ambientalisti credi chì questi cambiamenti in ultimamente benefiziu l'ecunumia di u Michigan di u Nordu pruteggendu e so risorse naturali. Rudzinski hà enfatizatu a necessità d'investisce in l'energia rinnuvevule è alluntanassi da i combustibili fossili per l'ecunumia rurale di a regione è un futuru sustenibile.

Quandu e fatture entranu in vigore, resta à vede cumu avarà impattu u paisaghju energeticu in Michigan è s'ellu ghjunghjeranu l'equilibriu desideratu trà a gestione ambientale, l'affidabilità è l'accessibilità.

