SpaceX lancia 21 satelliti Starlink per espansione u serviziu Internet

SpaceX hà lanciatu cù successu un altru batch di satelliti per u so serviziu Internet Starlink da Vandenberg Space Force Base in California. A missione, cunnisciuta cum'è Starlink Group 7-2, hà implementatu 21 satelliti Starlink di seconda generazione in orbita. Questi satelliti, chjamati V2 Mini, sò una versione condensata di i satelliti V2 Starlink di grandezza cumpleta previsti per i lanci futuri cù u veiculu Starship reutilizable di SpaceX.

U cohettu Falcon 9 hè partitu nantu à una trajectoria sudu, cù a prima tappa sparendu per circa dui minuti è mezu prima chì a seconda tappa hà pigliatu u sopra. U primu booster di tappa, facendu u so 11u volu, hà sbarcatu cù successu nantu à a nave drone "Of Course I still Love You" situata fora di a costa di Baja California.

A seconda tappa hà finitu a so prima brusgiata per ghjunghje à una orbita iniziale di parcheghju è custarà per circa 45 minuti prima di una seconda sparatura per ghjunghje à l'orbita prevista. L'implementazione di i satelliti 21 hè prevista per circa una ora è dui minuti dopu u lanciu.

Stu lanciu porta u numeru tutale di satelliti Starlink lanciati da SpaceX à 5,070 1.5, secondu Jonathan McDowell, un astronomu di u Centru Harvard-Smithsonian per l'Astrofisica. SpaceX hà riportatu più di 60 milioni di abbonati Starlink, cù u serviziu Internet dispunibule in più di XNUMX paesi.

Cù ogni lanciu di Starlink, SpaceX hà u scopu di espansione a so copertura di banda larga globale è furnisce l'accessu à Internet à alta velocità in e zone remote. U dispiegamentu di sti satelliti ci porta un passu più vicinu à ottene quellu scopu.

