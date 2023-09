PREVIEW LITTLE GOODY TWO SHOES: UNA MISCELA DI BELLEZZA E HORROR BI-SHOUJO

Little Goody Two Shoes hè un prossimu ghjocu di horror narrativu chì abbraccia l'estetica bi-shoujo cun un ambiente di paesi europeu. Sviluppatu da AstralShift, u ghjocu combina elementi di i fiabe di i fratelli Grimm cù a minaccia di i citadini arrabbiati è u terrore di e farfalle carnivori. In u ghjocu, i ghjucatori assumanu u rolu di Elise, una ragazza ambiziosa chì cerca di diventà riccu è scappà da a so vita umile.

A demo presentata in PAX West 2023 hà permessu à i ghjucatori di spiegà u misteriosu Kieferberg Village, navigà à traversu i dungeons è interagisce cù diversi caratteri in a cità. U ghjocu presenta una cinematica stupente è trame immersive, cun un focusu nantu à a creazione di una torsione scura in l'avventura tradiziunale di l'anime di fata. Cum'è Elise, i ghjucatori devenu compie i travaglii di ogni ghjornu durante u ghjornu mentre scoprenu i sicreti più scuri di a furesta di notte.

Unu di l'elementi chjave di u ghjocu in Little Goody Two Shoes hè a gestione di a reputazione. I ghjucatori anu bisognu di monitorà a so reputazione per evità di esse cunsideratu "di u diavulu" è di affruntà i punizioni witchy chì vene cun ellu. U ghjocu permette ancu à i ghjucatori di stabilisce i so propri percorsi, risolve puzziche è custruisce relazioni significative. A lingua visuale ghjoca un rolu cruciale in u ghjocu, postu chì i ghjucatori anu da risolve i puzzle ambientali è aduprà l'ambienti à u so vantaghju.

Little Goody Two Shoes presenta l'arte illustrata a manu da i sviluppatori di AstralShift, mantenendu una estetica coherente in tutti l'elementi sognu è scuri di u ghjocu. A demo mostrava u stile anime nostalgicu di u ghjocu è l'atmosfera di horror immersiva, facendu un standout in u pianu di cunvenzione.

Ancu s'è una data di liberazione ùn hè ancu stata annunziata, Little Goody Two Shoes mostra prumessa cum'è un RPG intrigante cù una mistura captivante di bellezza bi-shoujo è orrore.

