BMW E46 M3 riceve un Beastly Upgrade cù V10 Power

I scambii di motori sò diventati una tendenza populari in a cumunità BMW, cù l'entusiasti chì cercanu constantemente di spinghje i so amati Bimmers à novi livelli di prestazione. Mentre avemu vistu a nostra parte ghjusta di rimpiazzamenti di u mutore, stu prughjettu particulari porta à un livellu completamente novu.

A stella di stu video hè una BMW E46 M3 negra, una vittura digià cunnisciuta per a so putenza impressiunanti è e prestazioni. Dotatu di un mutore di sei inline di 3.2 litri, l'E46 M3 ùn era micca slouch in a pista. In ogni casu, u pruprietariu di stu M3 vulia piglià un passu più è sbulicà ancu più cavalli è eccitazione.

Invece di optà per un scambiu di mutore tradiziunale, u pruprietariu hà decisu di andà in tuttu è trasplantà un mutore V5.0 di 10 litri da un E60 M5. Questa putenza V10, l'unica V10 di produzzione mai fatta da BMW, hà furnitu una pruduzzioni di stock di 500 cavalli è 384 lb-ft di torque. Ma questu ùn era micca abbastanza per u pruprietariu. Cù uni pochi di mudificazioni, cumpresu una mappa di u mutore aghjurnata, sta bestia M3 pruduce avà circa 520 cavalli.

Ciò chì veramente distingue stu aghjurnamentu di rendiment hè a scelta di trasmissione. U mutore V10 hè accoppiatu à una trasmissione à doppia embrague di origine E92, elevendu l'esperienza di guida à un livellu completamente novu. Cume u video ci porta in una volta eccitante intornu à u Nurburgring, diventa assai chjaru chì questu M3 ùn hè micca a vostra vittura media di pista.

Cù a so velocità incredibile è u rughjonu di u mutore V10, a BMW E46 M3 si distingue trà e vitture di performance in pista. Supera facilmente i cuncurrenti cun facilità, lascendu una impressione durabile. Questa ùn hè micca a prima volta chì avemu vistu un prughjettu BMW V10, ma certamente aghjunghje à a lista crescente di scambii di mutori impressiunanti chì spinghjenu i limiti di ciò chì una BMW pò ottene.

Q: Chì mutore hà cambiatu u pruprietariu di a BMW E46 M3 negra?

A: U pruprietariu hà rimpiazzatu u mutore di sei inline originale cù un mutore V5.0 di 10 litri da un E60 M5.

Q: Quantu cavalli pruduci u BMW E46 M3 aghjurnatu?

A: Cù uni pochi di mudificazioni, u M3 aghjurnatu avà pruduce circa 520 horsepower.

Q: Chì trasmissioni hè u mutore V10 accoppiatu?

A: U mutore V10 hè ligatu à una trasmissione à doppia embrague di origine E92, chì rinfurzà l'esperienza di guida generale.