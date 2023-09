Lian Li O11D EVO XL: Un Custodia per PC persunalizabile è ricca di funzioni

U Lian Li O11D EVO XL hè l'ultima offerta da a cumpagnia di cumpunenti taiwanese Lian Li. Cunnisciuta per i so casi di PC premium è fan, Lian Li hà cullaburatu cù u revisore di hardware tedescu der8auer per creà un grande casu chì offre una larga gamma di funzioni è opzioni di persunalizazione.

Misurendu à (D) 522 mm x (W) 304 mm x (H) 531.9 mm, l'O11D EVO XL hè un mudellu upsized di l'O11D EVO precedente. Supporta diverse dimensioni di scheda madre, cumprese E-ATX, ATX, Micro-ATX è Mini-ITX. U casu presenta un quadru in acciaio, pannelli di vetru temperatu di 4.0 mm è accenti d'aluminiu.

Una di e caratteristiche standout di l'O11D EVO XL hè u so supportu per u liquid cooling. Puderà accoglie finu à trè radiatori di fin'à 420 mm di dimensione, cù opzioni per a stallazione in cima, latu o fondu di u casu. Inoltre, un unicu radiatore di 120 mm pò esse cunnessu à l'esaurimentu di u casu. A tavula di a scheda madre hè regulabile in altezza, chì permette una installazione còmuda è l'aghjustamentu di i sistemi di raffreddamentu di liquidu.

A gestione di cable hè ancu una priorità in u disignu di l'O11D EVO XL. U casu include cinturini per mantene tutti i cordi nascosti daretu à a scheda madre, assicurendu un internu pulitu è ​​organizatu.

L'opzioni di almacenamentu in l'O11D EVO XL sò abbundanti. Ci sò trè slot SSD 2.5-inch daretu à a tavola di a scheda madre è duie cage di unità rotative chì ponu supportà finu à quattru unità di almacenamento 2.5-inch o 3.5-inch. I cage di unità anu putenza pre-routed è cunnessione SATA per una facilità d'installazione.

L'O11D EVO XL offre flessibilità in a so orientazione. Mentre hè a manu diritta per difettu, u casu pò esse cumplettamente invertitu per l'utilizatori chì preferanu una custruzzione di vetrina orientata à manca. U casu include ancu un supportu anti-sag GPU riprogettatu per sustene e carte grafiche grandi, è ancu pinze GPU senza arnesi chì assicuranu i coperchi di slot di espansione PCIe magneticamente.

In generale, u Lian Li O11D EVO XL hè un casu di PC altamente persunalizabile cun un focusu nantu à u liquid cooling è a gestione di cable. U so supportu per i radiatori multipli, a tavula di a scheda madre regulabile, è l'ampii opzioni di almacenamentu facenu una scelta maiò per i dilettanti chì cercanu di custruisce un sistema d'alta prestazione è ben organizatu.

