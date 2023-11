Novi Monitori LG SMART cù Funzioni Enhanced per a Produttività è a Connettività

LG Electronics hà introduttu pocu tempu a so ultima linea di SMART Monitors per 2023. Trà i novi versioni sò i mudelli 32SR50F è 27SR50F, avà dispunibule per compra. Scopu à rinfurzà a produtividade è offre una connettività senza saldatura, questi monitori sò pensati per risponde à i bisogni evolutivi di u travagliu remoto è u streaming di divertimentu.

Una caratteristica notevole di questi monitori hè i so schermi IPS d'altu rendiment chì supportanu HDR 10, offrendu una vivacità è una qualità di l'imaghjini rinfurzata. Sia chì participate à riunioni virtuali o simpricimenti navigendu in u web, i visuali migliorati furniti da questi monitori 1080p aumenteranu a vostra sperienza di visualizazione. U mudellu 27-inch, cù u so disignu praticamente senza frontiere, aghjunghje un toccu di estetica elegante è minimalista à ogni spaziu di travagliu.

Funziona nantu à a piattaforma webOS 23 di LG, i Monitori SMART offrenu un accessu faciule è còmode à diverse applicazioni di streaming è cunsiglii di visualizazione persunalizati attraversu u webOS Hub. A funzione Home Board hè particularmente intrigante, chì offre profili sportivi persunalizati è carte di serviziu sportive persunalizabili. L'amatori di sport ponu esse aghjurnati cù e so lighe preferite, i partiti futuri è statistiche impurtanti. I monitori includenu ancu a funzione LG Mood Music, chì agisce cum'è DJ persunale creendu playlists basati nantu à e preferenze musicali di l'utilizatori.

Per quelli chì anu focu annantu à a produtividade, i LG SMART Monitors venenu equipati cù u software LG Home Office integratu. Supportendu diversi prugrammi di produtividade cum'è Microsoft 365 è Google Calendar, sti monitori aumentanu l'efficienza di u flussu di travagliu. Inoltre, facilitanu a spartera di cuntenutu da i dispositi intelligenti attraversu AirPlay 2 è Miracast, eliminendu a necessità di cunnessione diretta à PC.

Inoltre, questi monitori servenu cum'è hub intelligenti di casa, cumpatibili cù ThinQ Home Hub di LG. L'utilizatori ponu cuntrullà è gestisce facilmente l'apparecchi di casa cumpatibili IoT cum'è frigoriferi è lavatrici attraversu l'app ThinQ. Questa integrazione trasforma i monitori in punti di cuntrollu cintrali per una casa cunnessa.

Product Specifications:

- Monitor LG SMART (32SR50F)

- Dimensione / Risoluzione: 31.5-inch / FHD (1,920 x 1080)

- Gamma di culori: sRGB 99%, NTSC 72%

- HDR: HDR 10

- Frequenza di rinfrescante / Tempu di risposta: 60Hz / 8ms

- Interfaccia: USB Type-C, HDMI (x2), USB 2.0 (x2), Wi-Fi, Bluetooth

- Speaker: 5W (x2)

- Funzione / serviziu intelligente: webOS 23, Microsoft Office, Assistente vocale (LG ThinQ, Alexa), Casting / Mirroring Mobile (AirPlay 2 / ScreenShare)

- Accessori: HDMI / Control remoto biancu

- Monitor LG SMART (27SR50F)

- Dimensione / Risoluzione: 27-inch / FHD (1,920 x 1080)

- Gamma di culori: sRGB 99%, NTSC 72%

- HDR: HDR 10

- Frequenza di rinfrescante / Tempu di risposta: 60Hz / 14ms

- Interfaccia: HDMI (x2), USB 2.0 (x2), Wi-Fi, Bluetooth

- Speaker: 5W (x2)

- Funzione / serviziu intelligente: webOS 23, Microsoft Office, Assistente vocale (LG ThinQ, Alexa), Casting / Mirroring Mobile (AirPlay 2 / ScreenShare)

- Accessori: HDMI / Control remoto biancu

U mudellu 32SR50F hè dispunibule per compra à $ 229, mentre chì u mudellu 27SR50F pò esse acquistatu per solu $ 199. I dui mudelli venenu cù una garanzia di 1 Year Parts and Labor.

Comu riggistràrisi:

Q: Chì sò e caratteristiche standout di i Monitori SMART LG?

A: I Monitori LG SMART offrenu schermi d'alta prestazione cù supportu HDR 10, u software integratu di LG Home Office per a produtividade, capacità di spartera di cuntenutu, è funziunalità smart home hub.

Q: Chì hè u prezzu per i mudelli 32SR50F è 27SR50F?

A: U 32SR50F hè prezzu à $ 229, mentri u 27SR50F hè dispunibule per $ 199.

Q: Sò i monitori sustinuti da una guaranzia?

A: Iè, i dui mudelli venenu cù una garanzia di 1 Year Parts and Labor.