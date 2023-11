A nova Cumpagnia Letale di u ghjocu di horror cooperativu supera i 100,000 XNUMX ghjucatori

Un'esperienza emozionante è terrificante aspetta in l'ultimu ghjocu di successu, Lethal Company, mentre celebra l'attenzione di una tappa rimarchevule di più di 100,000 23 ghjucatori simultanei. Sviluppatu da Zeekerss, stu ghjocu di horror cooperativu hà fattu ondate in a cumunità di i ghjoculi da a so liberazione in Steam Early Access u XNUMX d'ottobre.

A Cumpagnia Letale porta i ghjucatori in un viaghju straziante attraversu lune abbandonate, induve duveranu raccoglie risorse mentre affrontanu orrori inimaginabili. Cum'è un travagliadore cuntrattu per a Cumpagnia, i ghjucatori sò incaricati di cullà scrap per scuntrà e quote di prufittu corporativu. Tuttavia, anu da esse sempre in guardia, postu chì l'urighjini di u ghjocu cum'è un titulu di horror assicuranu chì u periculu sta in ogni angulu.

U successu di a Cumpagnia Letale pò esse attribuita à u so gameplay immersivu è à l'aghjurnamenti regulari. Zeekerss hè statu diligente in furnisce un novu cuntenutu, rinfurzendu continuamente l'esperienza di u ghjocu cù mobs, articuli è funzioni supplementari. Stu impegnu à a migliione hà risonatu cù i ghjucatori, risultatu in una crescita di pupularità per u ghjocu.

L'utilizatori di Steam sò stati effusivi in ​​a so lode per a Cumpagnia Letale, cum'è pruvucatu da a so valutazione "Overwhelmingly Positive" in a piattaforma. I ghjucatori sò particularmente appassiunati di u ciclu di ghjocu di u ghjocu è l'aghjurnamenti frequenti chì mantenenu l'esperienza fresca è eccitante. Cù una cumunità robusta chì furnisce feedback è supportu, u putenziale di a Cumpagnia Letale hè senza limiti.

Sia chì site un ghjucatore espertu o novu in u ghjocu, IGN hà una guida cumpleta per aiutà vi navigà in u mondu traditore di Lethal Company. Preparatevi per emozioni infinite, mumenti di spine è un indimenticabile sperienza di ghjocu di horror cooperativu.

FAQ

1. Puderaghju ghjucà à a Cumpagnia Letale solu?

Iè, Lethal Company pò esse ghjucatu solu, ma hè pensatu per esse una sperienza cooperativa.

2. A Cumpagnia Letale hè dispunibule nantu à e plataformi altru da Steam?

Da avà, a Cumpagnia Letale hè dispunibule solu in Steam. Ùn ci sò micca annunzii ufficiali in quantu à e versioni nantu à altre piattaforme.

3. Ci sarà più aghjurnamenti in u futuru ?

Assolutamente! U sviluppatore, Zeekerss, hà manifestatu u so impegnu à liberà regularmente l'aghjurnamenti per rinfurzà u ghjocu è incorpore feedback di i ghjucatori.

4. Puderaghju persunalizà u mo caratteru è spedinu in Lethal Company?

Iè, Lethal Company offre persunalizazione di vestiti è opzioni di decorazione di navi per i ghjucatori per persunalizà a so sperienza in u ghjocu.

