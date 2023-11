LEGO x Fortnite Crossover cunfirmatu: una nova era di ghjocu creativa

LEGO hà annunziatu ufficialmente in Twitter chì l'attesu avvenimentu di crossover LEGO x Fortnite hè veramente accadutu. Mentre i dettagli sò sempre scarsi, e speculazioni suggerenu chì i ghjucatori anu l'uppurtunità di immersi in una sperienza di ghjocu unica induve cuntrullanu e versioni LEGO di i so caratteri preferiti di Fortnite, cumpletu cù a capacità di minà è artighjanali.

Prestatu per esse u 7 di dicembre, l'avvenimentu LEGO x Fortnite serà unu di i trè modi di ghjocu eccitanti presentati à Fortnite u mese prossimu. Ma ùn hè micca tuttu - i fan di Eminem seranu entusiasmati di sapè chì u rapper famosu farà una apparizione speciale in u ghjocu cum'è parte di un avvenimentu di cuncertu in diretta u 2 di dicembre.

S'ellu ùn era micca abbastanza per fà ronzii i fan, i sussurri di una potenziale cullaburazione Doctor Who x Fortnite circulanu. Ancu s'ellu ùn hè ancu cunfirmatu, si crede chì sta cullaburazione puderia esse una celebrazione di u 60 anniversariu di l'iconica serie televisiva britannica, in onda per a prima volta in nuvembre di u 1963. Per rinfurzà l'eccitazione, una serie di trè parti cù David Tennant chì ripiglià u so rolu di Duttore hè messa in onda à a fine di nuvembre 2023.

U crossover LEGO x Fortnite prumette di purtà una svolta fresca è innovativa à u ghjocu, cumminendu l'amata marca LEGO cù u ghjocu accattivante di Fortnite. I ghjucatori ponu aspittà un mondu induve a so imaginazione prende vita per mezu di mattoni digitale, aprendu infinite pussibulità creative.

Sò pronti à imbarcà in sta avventura epica ? Fateci sapè in i cumenti sottu è stà cunnessu per più aghjurnamenti nantu à l'avvenimentu LEGO x Fortnite.

Comu riggistràrisi:

Q: Chì ghjè l'avvenimentu crossover LEGO x Fortnite?

A: L'avvenimentu di crossover LEGO x Fortnite riunisce a famosa marca LEGO è u gameplay immersivu di Fortnite, chì permette à i ghjucatori di cuntrullà e versioni LEGO di i so caratteri Fortnite preferiti è impegnà in attività minera è artighjanali.

Q: Quandu serà l'avvenimentu LEGO x Fortnite?

A: L'avvenimentu LEGO x Fortnite hè prevista per u 7 di dicembre.

Q: Ci sò altri avvenimenti eccitanti chì venenu à Fortnite?

A: Iè, in più di l'avvenimentu LEGO, Eminem hà da esse realizatu un avvenimentu di cuncertu in diretta in u ghjocu u dicembre 2. Ci sò ancu rumuri di una cullaburazione potenziale Doctor Who x Fortnite.