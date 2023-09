I ghjucatori di League of Legends sò dispiaciuti da Blue Essence Emporium

I ghjucatori di League of Legends anticipavanu ansiosamente u ritornu di l'Emporium Blue Essence, sperendu ricumpensa significativa per spende a so essenza blu accumulata. Tuttavia, l'implementazione di l'Emporium hà lasciatu parechji fan chì si sentenu lasciti da u cuntenutu scarsu in offerta.

Blue Essence, una valuta in League of Legends, tende à accumulà una volta chì i ghjucatori anu sbloccatu tutti i campioni. E pagine di rune, cambiamenti di nome, è uni pochi di altre picculi opzioni sò dispunibuli per cumprà cù Blue Essence, ma parechji ghjucatori si trovanu cun un eccessu di sta valuta è modi limitati per aduprà.

L'Essenza Blu Emporium duverebbe risolve stu prublema offrendu à i ghjucatori ricompense allettanti chì puderianu esse acquistate cù a so essenza blu accumulata. Ancu s'ellu Riot Games hà prumessu di migliurà, i ghjucatori sentenu chì l'Emporium ùn hè micca aspittatu è offre ancu menu opzioni chì prima di u so hiatus.

Alcune di a delusione deriva da l'absenza di l'icona di misteru è di i petti di pelle di sala, è ancu di chroma in edizione limitata. De plus, l'accès à l'Emporium lui-même s'est avéré être un défi pour de nombreux joueurs lors de son lancement.

Vale a pena nutà chì i ghjucatori speravanu di più ricumpensa dopu a cuntruversia chì circundava a cara "Cosmic Erasure" skin per Jhin. Parechji ghjucadori di longu tempu anu bramatu di ricumpensa satisfacer senza avè da spende soldi supplementari.

Malgradu queste frustrazioni, i ghjucatori anu manifestatu più delusione chè rabbia versu Riot Games. Simplemente vulianu un modu per utilizà a valuta chì avianu guadagnatu per anni di dedicazione à u ghjocu.

Riot Games hà ancu annunzià se alcuni cambiamenti seranu fatti à u cuntenutu dispunibule in u Blue Essence Emporium in risposta à i feedback di i ghjucatori. Cum'è avà succede duie volte à l'annu, i fanni speranu chì e future iterazioni di l'Emporium furnisceranu opzioni più attraenti per a so essenza blu accumulata.

