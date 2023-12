Presentazione di u bruttu maglione di Natale inspiratu da u wallpaper Bliss di Windows XP

Sottu un celu turchinu limpidu puntellatu di nuvole bianche, una collina verde lussureggiante invoca un sensu di nostalgia per l'utilizatori di Windows XP. L'iconicu wallpaper Bliss di Microsoft, cù un paisaghju di campagna serenu, hà furnitu cunfortu à millaie di persone. Avà, Microsoft evoca una risposta sentimentale una volta di più, ma in un modu piuttostu pocu cunvinziunali - introducendu un bruttu maglione di Natale ispiratu à a famosa fotografia scattata da Charles O'Rear.

Ancu s'è u sweater ùn pò micca exude l'allegria tradiziunale di vacanze, ci hè un incantu innegabile à a so bruttura. Adornatu cù colline pixelate, nuvole fluffy, è ancu u iconicu buttone Start, stu maglione hè un tributu unicu à un pezzu amatu di a storia di Windows XP. Unisce elementi di nostalgia tecnologica cù u spiritu festivu, facendu una scelta di vestitori standout per a stagione di vacanze.

À u prezzu di 64.95 € nantu à a tenda ufficiale di Microsoft, una parte di i ricavati da ogni maglione vendutu serà donatu à The Nature Conservancy. Purtendu stu maglione accattivante, ùn solu pudete rende un omagiu à a felicità eterna di Windows XP, ma pudete ancu cuntribuisce à a preservazione di u nostru ambiente naturale.

Comu riggistràrisi:

Q: Puderaghju cumprà in linea u bruttu maglione di Natale d'inspirazione di Windows XP Bliss?

A: Iè, u maglione hè dispunibule per compra nantu à u situ web ufficiale di a tenda Microsoft.

Q: Chì dimensioni sò dispunibili per u sweater?

A: U maglione hè dispunibule in diverse dimensioni per accoglie diverse tippi di corpu.

Q: Puderaghju riceve un rimborsu se ùn sò micca cuntentu di u pruduttu?

A: A tenda di Microsoft hà una pulitica di ritornu in u locu. Per dettagli specifichi in quantu à i rimborsi, hè megliu riferite à u so situ web o cuntattate u so serviziu di u cliente.

Q: U sweater hè esclusivu per l'utilizatori di Windows XP?

A: No, u maglione hè dispunibule per cumprà da tutti quelli chì interessanu pussede un pezzu unicu di a storia emblematica di Microsoft.

Q: Quantu di u prezzu di compra va versu a carità?

A: Una parte di u prufittu di ogni maglione vendutu serà donata à The Nature Conservancy, anche se a quantità esatta ùn hè micca stata specificata da Microsoft.

Fonti:

Microsoft Store - www.microsoft.com