Messenger è Facebook migliurà a privacy è a sicurezza cù a criptografia predefinita end-to-end

In una mossa maiò per priorità a privacy è a sicurità di l'utilizatori, Messenger è Facebook anu annunziatu l'implementazione di a criptografia predeterminata end-to-end per i missaghji persunali è e chjama. Sta nova funzione assicura chì e conversazioni restanu private è prutette da u mumentu chì lascianu u dispositivu di u mittente à quandu ghjunghjenu à u destinatariu. L'intruduzione di a criptografia predefinita da a fine à a fine riflette l'impegnu di e cumpagnie à furnisce una sperienza di messageria più sicura è sicura.

A decisione di fà chats privati ​​​​è chiamate end-to-end criptate per difettu hè stata u risultatu d'anni di sviluppu è teste attenti. L'ingegneri, i criptografi, i diseggiani, l'esperti di pulitica è i gestori di produttu anu cullaburatu largamente per ricustruisce e funzioni di Messenger da a terra. In tuttu u prucessu, esperti di diversi campi, cumpresi l'accademia, i gruppi di difesa è i guverni, anu furnitu insights preziosi per affruntà i risichi potenziali è creà una robusta salvaguardia di privacy.

A criptografia end-to-end aumenta significativamente a sicurità di i chats di Messenger, assicurendu chì u cuntenutu resta inaccessibile à nimu, cumpresu Meta, salvu chì l'utilizatore decide di signalà un messagiu. Questa strata di prutezzione aghjunta dà à l'utilizatori a cunfidenza chì e so conversazioni sò protetti da l'accessu micca autorizatu.

In più di l'implementazione di a criptografia predefinita end-to-end, Messenger è Facebook introducenu parechje funziunalità novi per rinfurzà l'esperienza di messageria. L'utilizatori anu avà a capacità di edità i missaghji in 15 minuti da u mandatu, dendu un cuntrollu più grande di e so conversazioni. Inoltre, i missaghji chì spariscenu automaticamente svaniscenu dopu à 24 ore, pruteggendu ancu a privacy di l'utilizatori. Una nova funzione di cuntrollu di ricevuta di lettura permette à l'utilizatori di sceglie s'ellu si deve vede o micca quandu anu lettu un missaghju, alleviendu a pressione per risponde immediatamente.

Inoltre, sò state rializate e migliure à a spartera di foto è video, facilitendu l'accessu à u cuntenutu media, migliurà a qualità di l'imaghjini, è introducendu novi layout è cuntrolli per una interattività aumentata. A messageria di voce, unu di i formati di messageria in crescita più veloce, offre ora una velocità di riproduzione di 1.5x o 2x, a capacità di ripiglià da induve l'utilizatore hà lasciatu, è cuntinuà a riproduzione quandu si alluntanassi da u chat o l'app.

Mentre u roll-out di a criptografia predefinita end-to-end duverà qualchì tempu per compie in u mondu, cù più di un miliardo di utilizatori di Messenger, e cumpagnie travaglianu attivamente per assicurà a so dispunibilità à quant'è più utilizatori pussibule. In i mesi à vene, migliuramenti supplementari cum'è i media HD è i miglioramenti di spartera di i fugliali seranu intrudutti.

Priuritàndu a privacy è a sicurità, Messenger è Facebook stabiliscenu un novu standard per e plataforme di messageria, chì permette à l'utilizatori di cumunicà cun più fiducia è tranquillità. Queste aghjurnamenti significativu rapprisentanu i migliuramenti più sustanziali di Messenger da u so lanciu in 2011, solidificendu a so pusizioni cum'è un serviziu di messageria veloce, affidabile è sicuru.

