Messenger implementa a criptografia predefinita end-to-end è introduce novi funzioni di messageria

In un passu significativu versu a rinfurzà a privacy di l'utilizatori, Messenger hè avà introduttu a criptografia predefinita end-to-end per i missaghji persunali è e chjama nantu à a so piattaforma. Sta nova funzione assicura chì u cuntenutu di e conversazioni resta prutettu da u mumentu chì abbanduneghja u dispositivu di u mittente finu à chì ghjunghje à u dispositivu di u destinatariu. Cù sta criptografia, ancu u fornitore di a piattaforma, Meta, ùn pò micca accede à i missaghji, salvu chì un utilizatore sceglie di signalà.

L'implementazione di a criptografia predefinita da a fine hè stata un scopu à longu andà per Messenger, è hà bisognu di sviluppu è teste estensivi per assicurà a so efficacità. L'ingegneri, i criptografi, i diseggiani, l'esperti di pulitica è i gestori di produttu anu travagliatu diligentemente per ricustruisce e funzioni di a piattaforma da zero. Intantu à questa aghjurnazione di criptografia, Messenger hà ancu introduttu funzioni supplementari di privacy, sicurezza è cuntrollu. Questi includenu cuntrolli di consegna chì permettenu à l'utilizatori di sceglie quale pò missaghju, app lock per una sicurità aghjunta, è funzioni esistenti cum'è rapportu, bluccatu è dumande di messagiu.

Inoltre, Messenger hà revelatu parechje funziunalità novi per rinfurzà l'esperienza di messageria per i so utilizatori. Prima, a capacità di edità i missaghji in 15 minuti di mandà offre à l'utilizatori un cuntrollu più grande di u so cuntenutu. Inoltre, i missaghji chì spariscenu avà duranu 24 ore dopu à esse mandati, dendu una strata aghjuntu di sicurità è tranquillità. L'utilizatori apprezzeranu ancu u novu cuntrollu di a ricevuta di lettura, chì li permette di decide se l'altri ponu vede quandu anu lettu i so messagi, offre a privacy è riducendu a pressione per risponde immediatamente.

Messenger hè ancu focu annantu à migliurà l'esperienza di spartera di foto è video. Cù più di 1.3 miliardi di foto è video spartuti ogni ghjornu, a piattaforma hà facilitatu l'accessu à questi formati di media, hà aghjurnatu a qualità di l'imagine è hà introduttu layout divertenti. L'utilizatori ponu avà risponde o reagisce à qualsiasi foto o video in una cullizzioni, assicurendu conversazioni più interessanti è interattive.

L'aghjunzione di e funzioni di messageria di voce hè un altru incrementu significativu. I missaghji di voce guadagnanu rapidamente pupularità, è Messenger ora permette à l'utilizatori di aghjustà a velocità di riproduzione, ascolta i missaghji da induve l'anu lasciatu, è cuntinueghja à sente ancu quandu si alluntananu da u chat o l'app.

Per assicurà a trasparenza è impegnà cù l'esperti, Messenger hà publicatu dui documenti chì delineanu i so approcci criptografici è i metudi per criptà a storia di i missaghji cù Secure Storage. Mentre a implementazione glubale di a criptografia predefinita end-to-end duverà un pocu di tempu per via di a vasta basa di utilizatori di a piattaforma, Messenger incitarà l'utilizatori à stallà un metudu di ricuperazione, cum'è un PIN, per assicurà a sicurità è l'accessibilità di i so messagi in tuttu. dispusitivi.

Cù questi aghjurnamenti, Messenger hà u scopu di furnisce un serviziu di messageria più veloce, affidabile è sicuru, chì permette à l'utilizatori cun un cuntrollu di privacy più grande è esperienze di cumunicazione piacevuli.

