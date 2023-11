Capisce l'aghjurnamenti dinamichi di Windows: Migliora l'installazione è a ricuperazione di u SO

Microsoft hà recentemente lanciatu l'aghjurnamenti di Patch Tuesday per Windows 10 è Windows 11 in Novembre. Mentre sta nutizia ùn pò micca esse una sorpresa, ci hè più cà solu l'aghjurnamenti regulari. U giant tecnulugicu hà ancu introduttu una nova aghjurnazione dinamica per rinfurzà i schedarii di Setup di Windows 11 23H2, chì si applica ancu à a versione 22H2. Questa aghjurnazione hà per scopu di migliurà u livellu di i schedari di u sistema core, assicurendu una sperienza senza saldatura.

Inoltre, l'utilizatori seranu piacè di sapè chì una aghjurnazione dinamica per Windows Recovery Environment (WinRE) hè stata liberata. In particulare, questa aghjurnazione hè destinata à Windows 11 versione 21H2. Ancu se a versione 21H2 ùn riceve più Patch Tuesdays per via di a fine di u so supportu, Microsoft continuarà à furnisce l'aghjurnamenti dinamichi per WinRE. Questu hè cruciale in casu di qualsiasi fallimentu di l'aghjurnamentu di e funzioni, postu chì u WinRE migliuratu aiuta in u prucessu di ricuperazione.

Allora, chì sò esattamente l'aghjurnamenti dinamichi? Sicondu a spiegazione di Microsoft in un post di blog di a cumunità Tecnica nantu à Windows 10 Aggiornamenti Dinamici, sti aghjurnamenti sò custituiti da diversi cumpunenti è servenu diversi scopi durante i prucessi di installazione è ricuperazione.

L'aghjurnamenti dinamichi includenu:

1. Setup Updates: Queste aghjurnamenti fucalizza nantu à correzioni à i binari di Setup è i schedari utilizati durante l'aghjurnamenti di funzioni.

2. Safe OS Updates: Updates à u cumpunente "safe OS", chì hè rispunsevuli di aghjurnà u Windows Recovery Environment (WinRE).

3. Aggiornamenti di stack di serviziu: correzioni necessarii per affruntà qualsiasi prublemi di stack di serviziu, assicurendu un prucessu d'aghjurnamentu di e funzioni liscia.

4. Latest Cumulative Update: Installazione di l'ultima aghjurnazione cumulativa di qualità.

5. Aggiornamenti di Driver: Driver up-to-date da i pruduttori chì sò stati specificamente destinati à l'aghjurnamentu dinamicu.

In più di l'aghjurnamenti sopra, l'aghjurnamentu dinamicu conserva ancu u cuntenutu di Language Pack (LP) è Features on Demand (FOD). Questu assicura chì l'utilizatori anu tutti i cumpunenti necessarii dispunibili dopu chì l'aghjurnamentu hè cumpletu.

Pudete truvà l'ultima aghjurnazione, KB5033288, nantu à u situ web di Microsoft Update Catalog. Tuttavia, assicuratevi chì l'aghjurnamentu deve esse installatu automaticamente, eliminendu a necessità di intervenzione manuale.

In riassuntu, l'aghjurnamenti dinamichi recenti di Microsoft per Windows 10 è Windows 11 ùn solu migliurà u prucessu di installazione generale, ma ancu furnisce una rete di salvezza per a ricuperazione in casu di qualsiasi fallimentu di l'aghjurnamentu di e funzioni. Queste aghjurnamenti indirizzanu diversi cumpunenti critichi, assicurendu una sperienza di u sistema operatore liscia è affidabile.

Spietenu FAQ (FAQ)

Q: Chì sò l'aghjurnamenti dinamichi in Windows?

A: L'aghjurnamenti dinamichi sò un inseme di aghjurnamenti chì migliurà u prucessu di installazione di u SO è a ricuperazione in casu di qualsiasi fallimentu di l'aghjurnamentu di e funzioni. Queste aghjurnamenti includenu correzioni à i fugliali di installazione, aghjurnamenti à l'ambiente di ricuperazione di Windows (WinRE), correzioni di stack di serviziu, installazione di l'ultima aghjurnazione cumulativa di qualità, è driver aghjurnati.

Q: Aghju bisognu di stallà manualmente l'ultima aghjurnazione dinamica?

A: No, l'aghjurnamentu dinamicu deve esse installatu automaticamente. Tuttavia, se vulete installà manualmente, pudete truvà l'ultima aghjurnazione, cum'è KB5033288, nantu à u situ web di Microsoft Update Catalog.

Q: Chì succede à i pacchetti di lingua è e funzioni durante u prucessu di aghjurnamentu?

A: U cuntenutu di i pacchetti di lingua (LP) è Funzioni nantu à a dumanda (FOD) hè cunservatu durante l'aghjurnamentu. Questu assicura chì l'utilizatori anu questi cumpunenti essenziali dispunibuli dopu chì l'aghjurnamentu hè cumpletu.

Q: Possu riceve l'aghjurnamenti dinamichi per una versione di Windows micca supportata?

A: Mentre e versioni micca supportate ùn ponu più riceve Patch Tuesdays o aghjurnamenti regulari, Microsoft pò ancu furnisce l'aghjurnamenti dinamichi per i cumpunenti critichi cum'è l'Ambiente di Recuperazione Windows (WinRE) per assicurà e capacità di ricuperazione.