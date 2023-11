U sindaco di Pasadena Invita a Cumunità à a Cerimonia Annuale d'Illuminazione di l'Arburu di Vacanze

A Cità di Pasadena hè entusiasta d'annunzià a Cerimonia Annuale di l'Illuminazione di l'Arburu di Vacanze di u Sindaco, chì si svolge u venneri 1 di dicembre à u City Hall. Stu avvenimentu assai attesu, urganizatu da u sindaco Victor M. Gordo, prumetti una serata indimenticabile piena d'allegria di festa è di festa per tutta a famiglia.

Da 5-7 p.m., i participanti ponu participà à una varietà di attività, cumprese spettaculi in diretta da cantanti è ballarini lucali è artighjanali per i zitelli furniti da l'Armory Center for the Arts. L'avvenimentu offre ancu deliziosi rinfreschi di luce è ancu una visita speciale da u Babbu Natale stessu. Ùn vi scurdate di purtà a vostra camera per catturà quelli mumenti di vacanze commoventi in e diverse tappe di foto situate in tuttu u locu.

U puntu culminante di a sera serà l'illuminazione cerimoniale di u sindaco Gordo di l'arburu ufficiale di a cità à 6 ore di sera. U parcheghju hè dispunibule, ma assicuratevi di vene in anticipu per assicurà un spaziu.

In u spiritu di dà, u Dipartimentu di u focu di Pasadena raccoglierà donazioni per l'annuale Spark of Love Toy Drive. Sè vo avete i mezi, per piacè cunsiderà à purtà novi ghjoculi sbulicati, attrezzatura sportiva, o carte di rigalu per aiutà à fà a stagione di vacanze più luminosa per i zitelli è l'adulescenti lucali sottumessi.

Per quelli chì ùn puderanu assistisce à l'avvenimentu in persona, ùn vi preoccupate micca! Un video di a cerimonia serà dispunibule in una data dopu, chì permette à tutti di sperienze l'avvenimentu di gioia.

Per sparte u vostru propiu illuminazione di l'arburu è e foto di Santa, assicuratevi di taggà a cità di Pasadena in Instagram, Facebook è Twitter. Seranu sparte quant'è più di queste catture festive pussibule. Pudete ancu vede l'album di stampa di l'annu passatu per un visu di i mumenti magichi di l'avvenimentu.

Cunnettate cù a Cità di Pasadena visitendu u so situ web à CityOfPasadena.net o seguitendu in Twitter, Instagram è Facebook. Sì avete qualchì dumanda o avete bisognu d'assistenza, ùn esitate micca à chjamà u Centru di Serviziu Citizen durante l'ora di l'affari à (626) 744-7311.

Unisciti à u sindaco Gordo è a tutta a cumunità à a Cerimonia di l'illuminazione annuale di l'arburu di u sindaco per una serata incantevule, creendu ricordi duraturi per tutti. Hè un avvenimentu chì ùn vulete micca mancà !