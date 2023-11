Nova Cullaburazione per ottimisà u rendiment di a pianta PV

JinkoSolar Australia hà annunziatu recentemente un partenariatu rivoluzionariu cù u gruppu di ricerca di Intelligenza Artificiale, Caratterizazione, Difetti è Cuntatti (ACDC) in a prestigiosa Università di New South Wales. A cullaburazione hà per scopu di rivoluzionari u rendimentu di u campu di e tecnulugia di celle solari di punta di JinkoSolar, cumprese i so moduli bifaciali PERC è TOPCon di prossima generazione assai anticipati.

Invece di s'appoghjanu solu nantu à i metudi tradiziunali, JinkoSolar hà avà sfruttatu a cumpetenza di u gruppu di ricerca ACDC per sfruttà a putenza di l'intelligenza artificiale è l'algoritmi di apprendimentu automaticu per monitorà è ottimisà u rendiment di e so piante PV in tempu reale. Fornendu dati elettrichi è climatichi cruciali generati da i so moduli di prossima generazione, JinkoSolar permetterà à u gruppu di ricerca di sviluppà strategie innovative per aumentà l'efficienza è maximizà a pruduzzioni generale di a pianta.

Cù u sustegnu di l'Agenzia Australiana per l'Energia Rinnovabile, a cullaburazione cerca ancu di sviluppà un sistema di monitoraghju cummerciale di punta, specificamente adattatu per e piante PV. Questa piattaforma avanzata utilizerà dati storichi è capacità di apprendimentu di macchina per rinfurzà e strategie di operazione è mantenimentu (O&M). Prevenendu accuratamente i tassi di sporcizia, investigando a degradazione di i moduli è di u sistema, è attivendu misure di mantenimentu proattivu, a piattaforma prevenerà efficacemente i difetti è assicurerà chì e piante cuntinueghjanu à operare à i so livelli di prestazione di punta.

L'integrazione di l'intelligenza artificiale è l'algoritmi di apprendimentu automaticu in l'applicazioni fotovoltaiche hè un passu significativu in l'industria di l'energia rinnuvevule. Sta cullaburazione trà JinkoSolar Australia è u gruppu di ricerca ACDC ùn solu dimustra u so impegnu à l'innuvazione tecnologica, ma ancu prumesse di rinfurzà assai l'efficienza è a longevità di e centrali solari.

In generale, sta cullaburazione strategica rapprisenta una opportunità rimarchevule per sfruttà a ricerca d'avanguardia è e tecnulugii avanzati, infine apre a strada per un futuru più sustenibile è produttivu in u campu di l'energia solare.

S & P

Cosa hè a tecnulugia PERC?

PERC hè l'acronimo di Emettitore Passivatu è Cella Posteriore. Hè una tecnulugia di cellula solare chì aumenta l'efficienza di i pannelli solari riducendu e perdite di recombinazione in a superficia posteriore.

Chì sò i moduli bifaciali?

I moduli bifaciali sò pannelli solari chì ponu generà electricità da i dui lati di u modulu. Amparanu a luce di u sole da u fronte è catturanu ancu a luce riflessa da a terra o da a superficia circundante, aumentendu a pruduzzioni energetica generale.

Cumu l'intelligenza artificiale migliurà u rendiment di a pianta fotovoltaica?

L'intelligenza artificiale, in particulare l'algoritmi di apprendimentu automaticu, ponu analizà una grande quantità di dati raccolti da e piante PV è identificà mudelli è tendenzi. Questu permette un mantenimentu proattivu, una predizione precisa di difetti, è ottimisazione di u rendiment di a pianta, infine aumentendu l'efficienza è a produzzione.