L'impurtanza di u ritmu circadianu in a performance sportiva, a regulazione hormonale è a funzione di u sistema immune

Una rivista recente publicata in Heliyon mette in risaltu l'impurtanza di u ritmu circadianu (CR) in a performance sportiva è i so meccanismi sottostanti. U studiu esplora ancu u rolu di CR in a funzione di u sistema immune, l'omeostasi endocrina è e differenze di sessu.

I ritmi circadiani sò i cambiamenti di ogni ghjornu in l'attività biologica è cumportamentale chì si trovanu per via di a capacità naturale di l'organismu di sincronizà cù u ciculu di luce-scuru di 24 ore di l'ambiente. Questi ritmi sò regulati da u clock biologicu di u corpu, chì cuntrolla diversi aspetti cum'è i ciculi di u sonnu è a temperatura di u corpu.

U nucleu suprachiasmatic (SCN) serve cum'è u pacemaker circadianu centrale in l'omu. Coordina attività cum'è l'attivazione neuronale, a produzzione di l'hormone è i fluttuazioni di a temperatura secondu u tempu di u sole. Queste oscillazioni ritmiche influenzanu a nostra vita di ogni ghjornu è anu un impattu nantu à i nostri abitudini è cumpurtamenti.

Diversi studii anu dimustratu chì i ritmi biologichi ottimali sò assuciati cù u tempu di reazione mejoratu, u funziunamentu mentale, a temperatura cintrali è u rendiment muscular in l'atleti.

A risposta hormonal à CR ghjoca ancu un rolu cruciale in a performance sportiva. L'hormone cum'è u cortisol è a testosterone presentanu variazioni in tuttu u ghjornu, cù livelli più alti in a matina è prima di dorme. Questi cambiamenti hormonali ponu influenzà a prestazione atletica, purtendu à risultati megliu o insoddisfacenti.

U presente studiu furnisce una visione generale di u rolu di CR in l'attività atletica. Revisa a literatura esistente per elucidare i miccanismi sottostanti è esplora a relazione reciproca trà CR, omeostasi endocrina è e differenze di sessu. U studiu enfatiza ancu u rolu unicu di u clock circadianu in u rendiment fisicu è a funzione di u sistema immune.

I risultati suggerenu chì a temperatura di u corpu di l'individuu hè più bassu in a matina è aumenta progressivamente durante u ghjornu. A temperatura di u corpu elevatu favurizeghja l'usu di carbuidrati cum'è una fonte d'energia sopra u grassu.

U rendiment ottimali in l'indicatori chjave di u funziunamentu di u sportu hè tipicamenti osservatu dopu meziornu. L'attività di a sera si verificanu casualmente intornu à u piccu di a temperatura di u corpu core.

Altri fattori, cum'è l'estatus nutrizionale, a flessibilità, l'inerzia di u sonnu, i tempi di furmazione, u tempu trà e sessioni di teste, risposti fisiologichi è a motivazione, influenzanu ancu u rolu di CR in l'esercitu di l'esercitu.

I ritmi endocrini è CR sò strettamente intrecciati, cù u clock internu chì influenza cumu u corpu risponde à i fatturi ambientali. Ricerche precedenti anu dimustratu chì l'orologio circadianu regula strettamente a risposta immune, è i cambiamenti in corso in u trafficu di e cellule immune in u sangue sò affettati da CR.

U sonnu hè cruciale per l'atleti, postu chì u sonnu inadegwatu hè statu assuciatu cù un risicu più altu di ferite. L'hormone di crescita, liberata durante u sonnu, ghjoca un rolu criticu in a regenerazione è a risturazione di tissuti.

Mentre chì a rivista attuale ùn hà micca investigatu i percorsi di signalazione specifichi o i meccanismi molecolari daretu à l'effetti di CR, enfatiza a necessità di più ricerca in questi spazii. Inoltre, i studii duveranu esplorà diversi mudelli di furmazione è investigà l'impattu di l'intervenzioni nutrizionali nantu à CR utilizendu metudi di misurazione adattati.

In cunclusione, u cronotipu di l'individuu è l'eserciziu in momenti specifichi di u ghjornu pò influenzà significativamente e capacità di rendiment fisicu. Capisce u rolu di u ritmu circadianu in u rendiment sportiu, a regulazione hormonale è a funzione di u sistema immune pò furnisce insights preziosi per l'atleti è l'entrenatori.

Fonte: Rivista narrativa: U rolu di u ritmu circadianu nantu à u rendiment sportiu, a regulazione hormonale, a funzione di u sistema immune è a prevenzione di ferite in l'atleti. Heliyon 9 (9).