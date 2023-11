Walmart hè u 1 in u mondu?

Walmart hè u venditore #1 in u mondu?

In u regnu di u retail, pochi nomi sò ricunnisciuti cum'è Walmart. Cù u so omnipresente logu blu è giallu adornendu innumerevoli vetrina, a multinaziunale americana di vendita al dettaglio hè diventata un nome di famiglia. Ma Walmart hè veramente u venditore numero unu in u mondu? Andemu in i fatti è i figuri per sapè.

I numeri parlanu per elli

A dimensione di Walmart è a portata globale sò innegabilmente impressiunanti. Cù più di 11,500 magazzini in 27 paesi, u giant di vendita impiega 2.3 milioni di assuciati in u mondu. U so ingaghjamentu annuale hè sempre trà i più alti in l'industria di vendita, superendu $ 500 miliardi in l'ultimi anni. Queste figure certamente ponenu Walmart cum'è un attore maiò in u paisaghju di vendita globale.

Q: Chì significa "retail"?

A: Retail si riferisce à a vendita di beni o servizii à i cunsumatori, tipicamente attraversu magazzini fisici o piattaforme in linea.

Q: Chì significa "revenu"?

A: L'ingressu hè a quantità tutale di soldi generata da una sucità per mezu di e so attività cummerciale, cum'è a vendita di prudutti o servizii.

Cumpetizione è classifiche

Mentre a dimensione è i rivenuti di Walmart sò impressiunanti, face una forte cumpetizione da altri giganti di vendita. Amazon, per esempiu, hà cresciutu rapidamente per diventà una forza formidabile in l'industria di vendita. Cù a so dominanza in u cummerciu elettronicu è l'offerte di prudutti diversi, Amazon hà sbulicatu i tacchi di Walmart per u primu postu.

Diversi classifiche, cum'è u Fortune Global 500, furnisce una visione di e più grande cumpagnie di u mondu. Mentre chì Walmart hà assicuratu in modu coherente una pusizione di punta, hè impurtante nutà chì a classificazione pò varià secondu i criteri utilizati. Fatturisti cum'è l'ingressu, u prufittu è a capitalizazione di u mercatu ghjucanu un rolu in a determinazione di a classificazione di a cumpagnia.

Q: Chì ghjè a "capitalizazione di u mercatu"?

A: A capitalizazione di u mercatu si riferisce à u valore tutale di l'azzioni pendenti di una cumpagnia. Hè calculatu multiplicà u prezzu di l'azzioni attuale per u numeru di azioni pendenti.

cunchiusioni

Mentre a prisenza glubale di Walmart, i rivenuti è a pusizione di u mercatu sò senza dubbitu impressiunanti, s'ellu tene u tìtulu di u numeru unu di i rivenditori in u mondu hè subjective è dipende da diversi fattori. U paisaghju di u retail hè in evoluzione constantemente, cù novi attori emergenti è esistenti chì si adattanu à e richieste cambianti di i cunsumatori. Indipendentemente da i rankings, l'impattu di Walmart nantu à l'industria di u retail ùn pò micca esse sottovalutatu, è u so successu cuntinuu hè un testimoniu di a so capacità di risponde à i bisogni di milioni di clienti in u mondu.