Walmart hè più grande di Amazon?

Walmart hè più grande chè Amazon?

In u mondu di i giganti di vendita, dui nomi spicca: Walmart è Amazon. E duie cumpagnie anu rivoluzionatu a manera di cumprà, ma quandu si tratta di una grandezza pura, quale piglia a corona? Andemu in i numeri è vedemu quale vene in cima.

A battaglia di i Titani

Walmart, fundatu in u 1962 da Sam Walton, hè statu longu una forza dominante in l'industria di vendita. Cù a so vasta reta di magazzini fisichi, a cumpagnia diventò rapidamente un nome di famiglia. Tuttavia, in l'ultimi anni, Amazon hè apparsu cum'è un formidabile competitore, disrupting retail tradiziunale cù u so mercatu in linea è servizii innovatori.

Affari qualità

Quandu si compara a dimensione di questi giganti di vendita, hè impurtante cunsiderà diversi fatturi. In quantu à i rivenuti, Walmart mantene sempre u capu. In 2020, a cumpagnia hà riportatu un ingrossu di $ 559 miliardi di rivenuti, facendu u più grande rivenditore di u mondu. Amazon, invece, hà riportatu $ 386 miliardi in entrate durante u stessu periodu.

Tuttavia, i rivenuti solu ùn dicenu micca tutta a storia. A capitalizazione di u mercatu di Amazon, chì rapprisenta u valore tutale di e so azzioni pendenti, hà superatu Walmart in 2015. Da 2021, a capitalizazione di u mercatu di Amazon hè di circa $ 1.7 trilioni, mentri Walmart hè di circa $ 400 miliardi. Questu indica chì l'investituri percepiscenu Amazon cum'è un putenziale di crescita più grande è valore futuru.

FAQ

Q: Chì sò i rivenuti?

L'ingressu si riferisce à a quantità tutale di soldi chì una cumpagnia genera da e so attività cummerciale, cum'è a vendita di prudutti o servizii.

Q: Chì ghjè a capitalizazione di u mercatu?

A capitalizazione di u mercatu, spessu chjamata capitalizazione di u mercatu, hè u valore tutale di l'azzioni pendenti di una cumpagnia. Hè calculatu multiplicendu u prezzu di l'azzioni attuale per u numeru di azioni pendenti.

Q: Walmart hà una presenza in linea?

Iè, Walmart hà fattu investimenti significativi in ​​e so operazioni di e-commerce per cumpete cù Amazon. A cumpagnia offre shopping in linea è hà allargatu i so servizii di consegna è pickup.

Q: Amazon hà magazzini fisici?

Mentre Amazon hà iniziatu cum'è un mercatu in linea, hà ancu avventuratu in a vendita fisica. A cumpagnia opera Amazon Go stores, Amazon Books, è hà acquistatu Whole Foods Market in 2017.

in cunclusioni

Mentre Walmart hè sempre supremu in termini di entrate, a capitalizazione di u mercatu di Amazon è a dominanza in linea indicanu u so potenziale per a crescita futura. E duie cumpagnie cuntinueghjanu à innuvà è adattà à u cambiante panorama di u retail, assicurendu chì a battaglia per a supremazia di u retail resta feroce.