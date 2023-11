A vacuna Pfizer ùn hè più autorizata in i Stati Uniti?

U Vaccine Pfizer ùn hè più autorizatu in i Stati Uniti?

In un sviluppu recente, i rumuri circulanu nantu à e plataforme di e social media è in diversi fori in linea, suggerenu chì a vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 ùn hè più autorizata per l'usu in i Stati Uniti. Queste affirmazioni anu causatu cunfusione è preoccupazione trà e persone chì anu ricivutu o pensanu à riceve a vacuna. Tuttavia, hè impurtante chjarificà chì sti rumuri sò interamente falsi. A vaccina Pfizer resta cumplettamente autorizata è appruvata per l'usu in i Stati Uniti.

A vaccina Pfizer-BioNTech COVID-19 hè stata cuncessa l'Autorizazione d'Urgenza d'Urgenza (EUA) da a Food and Drug Administration (FDA) di i Stati Uniti in dicembre 2020. Questa EUA permette a distribuzione è l'amministrazione di a vacuna durante l'emergenze di salute publica, cum'è l'emergenze in corso. Covid-19 pandemia. U vaccinu Pfizer hà dimustratu assai efficace in a prevenzione di COVID-19 è hè statu sottumessu à una rigurosa prova è valutazione per assicurà a so sicurezza è efficacità.

Comu riggistràrisi:

Q: Chì ghjè l'Autorizazione d'Usu d'Urgenza (EUA)?

A: L'EUA hè un mecanismu regulatori chì permette à a FDA di facilità a dispunibilità è l'usu di prudutti medichi, cum'è i vaccini, durante emergenze di salute publica. Assicureghja chì i prudutti cumponenu certi criterii di sicurezza è efficacità.

Q: A vacuna Pfizer hè stata revocata o sospesa?

A: No, a vacuna Pfizer ùn hè micca stata revocata o sospesa. Hè sempre autorizatu per l'usu in i Stati Uniti è cuntinueghja à esse amministratu à e persone eligibili.

Q: Da induve sò urigginati i rumuri?

A: L'origine di sti rumuri ùn hè micca chjaru, ma a misinformazione pò facilmente sparghje nantu à e plataforme di e social media è i fori in linea. Hè impurtante di s'appoghjanu in fonti credibili, cum'è l'agenzii ufficiali di salute di u guvernu, per infurmazione precisa.

Q: Deve esse preoccupatu di a sicurità di a vacuna Pfizer?

A: No, ùn ci hè nisuna causa di preoccupazione in quantu à a sicurità di a vacuna Pfizer. Hè sottumessu assai teste è monitoraghju per assicurà a so sicurezza è efficacità. A FDA è altri corpi regulatori cuntinueghjanu à seguità strettamente u prufilu di sicurezza di a vacuna.

In cunclusione, i rumuri chì suggerenu chì a vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 ùn hè più autorizata in i Stati Uniti sò interamente falsi. A vacuna resta cumplettamente autorizata è appruvata per l'usu, è l'individui duveranu s'appoghjanu in fonti credibili per infurmazioni precise in quantu à i vaccini COVID-19. A vaccinazione resta un strumentu cruciale in a lotta contru a pandemia è a prutezzione di a salute publica.