Hè a nova vaccina di u shingles megliu cà a vechja vaccina di shingles?

Nta l'ultimi anni, un novu vaccinu di shingles hè statu introduttu à u mercatu, suscitando un dibattitu trà i prufessiunali medichi è i pazienti. A quistione in a mente di tutti hè se sta nova vacuna hè veramente superiore à u so predecessore. Andemu in i ditagli è scopre e differenze chjave trà i dui.

L'antica vaccina di shingles, cunnisciuta cum'è Zostavax, hè stata utilizata da u 2006. Hè stata efficace à riduce u risicu di shingles da circa 51% è neuralgia post-herpetica (una cumplicazione dolorosa di shingles) da 67%. Tuttavia, hà avutu qualchì limitazione. Zostavax era una vacuna viva, chì significava chì cuntene una forma debilitata di u virus. Questu l'hà fattu inadatta per e persone cun sistemi immune debilitatu, cum'è quelli chì sò sottumessi à u trattamentu di u cancer o i destinatari di trasplante d'urgani.

Ingressu a nova vaccina di shingles, Shingrix, chì hè stata appruvata da a Food and Drug Administration (FDA) di i Stati Uniti in 2017. Shingrix vanta un tassu d'efficacità impressiunanti di più di 90% in a prevenzione di shingles è neuralgia post-herpetica. A cuntrariu di u so predecessore, Shingrix hè un vaccinu micca vivu, facendu sicuru per e persone cun sistemi immune compromessi.

Q: Cumu funziona a nova vacuna di u zoster?

A: Shingrix hè una vacuna recombinante, chì significa chì cuntene solu una proteina specifica da u virus varicella-zoster. Questa proteina stimula u sistema immune per pruduce una forte risposta contr'à u virus, prevenendu u zoster.

Q: Quale duverebbe piglià a nova vacuna di u zoster?

A: I Centri per u Controlu è a Prevenzione di e Malattie (CDC) ricumandanu Shingrix per l'adulti di 50 anni è più, ancu s'ellu anu ricevutu Zostavax.

Q: Ci hè qualchì effetti latu?

A: Cum'è ogni vaccina, Shingrix pò causà effetti secundari lievi, cum'è u dulore à u situ di l'iniezione, i musculi è a fatigue. Questi sintomi sò generalmente risolve in pochi ghjorni è sò un signu chì u sistema immune risponde à a vacuna.

In cunclusioni, a nova vaccina di shingles, Shingrix, pare esse una mellura significativa annantu à l'antica vacuna, Zostavax. Cù u so tassu di efficacità più altu è a cumpusizioni non-live, Shingrix offre una opzione più sicura è più efficace per prevene u shingles è e so cumplicazioni. Sè cadete in u gruppu d'età cunsigliatu, cunsultà cù u vostru duttore di salute per a vaccinazione cù Shingrix hè una decisione sàvia per pruteggiri di sta cundizione dolorosa è potenzialmente debilitante.