Hè a nova shingles sparata megliu cà u vechju?

Nta l'ultimi anni, hè statu introduttu un novu vaccinu per u zoster, chì hà suscitatu un dibattitu trà i prufessiunali medichi è i pazienti. L'herpes zoster, ancu cunnisciutu com'è herpes zoster, hè una infezzjoni virali dolorosa causata da u virus varicella-zoster, u stessu virus chì provoca a varicella. Affetta milioni di persone in u mondu sanu, in particulare quelli chì anu più di 50 anni. L'intruduzioni di una nova vacuna hà suscitatu dumande nantu à a so efficacità cumparatu cù u vechju.

L'antica vaccina antica, cunnisciuta cum'è Zostavax, hè stata appruvata per a prima volta in u 2006. Era una vacuna viva attenuata, chì significava chì cuntene una forma debilitata di u virus. Mentre era efficace à riduce u risicu di shingles da circa 51%, a so efficacità diminuì cù u tempu, purtendu à u sviluppu di una nova vacuna.

A nova vaccina di shingles, chjamata Shingrix, hè stata appruvata da a FDA in 2017. A cuntrariu di Zostavax, Shingrix hè una vacuna non-live, vale à dì chì ùn cuntene micca virus vivu. Invece, cuntene una proteina chì aiuta à rinfurzà a risposta di u sistema immune à u virus varicella-zoster. I studii anu dimustratu chì Shingrix hè più di u 90% efficace in a prevenzione di shingles è e so cumplicazioni.

Comu riggistràrisi:

Q: Quale duverebbe piglià a vacuna di u zoster?

A: I Centri per u Controlu è a Prevenzione di e Malattie (CDC) ricumandanu chì l'adulti di 50 anni o più anu da piglià a vacuna di u zoster, indipendentemente da s'ellu anu avutu prima.

Q: Quante dosi di a nova vacuna di u zoster sò richieste?

A: U novu vaccinu anti-zona, Shingrix, hè datu in duie dosi. A seconda dosa hè amministrata da 2 à 6 mesi dopu a prima dosa.

Q: Ci hè qualchì effetti latu di a nova vacuna di u zoster?

A: Cum'è ogni vaccina, a nova vaccina di u zoster pò causà effetti secundari. L'effetti secundarii più cumuni includenu u dulore, u rossu, o gonfiore in u situ di l'iniezione, è ancu u dolore musculare, a fatigue è u mal di testa. Questi effetti latu sò generalmente ligeri è si sparghjenu da sè stessu in pochi ghjorni.

In cunclusioni, a nova vaccina di shingles, Shingrix, hà dimustratu per esse più efficaci in a prevenzione di shingles cumparatu cù l'antica vacuna, Zostavax. A so formulazione non-live è l'alta efficacità facenu una scelta preferita per l'adulti di 50 anni è più. Tuttavia, hè sempre cunsigliatu di cunsultà cun un prufessore di a salute per determinà u megliu cursu di azzione basatu annantu à e cundizioni di salute individuale è a storia medica.