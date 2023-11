U Google Nest Hub vale a pena cumprà?

Quandu entremu in a stagione di vacanze, assai persone si dumandanu se u Google Nest Hub hè sempre una bona compra in u so statu attuale. In l'annu passatu, ci sò state più rimozioni di funzioni cà aghjunte per u Nest Hub è Hub Max. Tuttavia, malgradu questi cambiamenti, ci sò ancu assai motivi per quessa chì u Nest Hub vale a pena cunsiderà.

Unu di i mutivi principali per cumprà u Nest Hub hè a so funziunalità cum'è un dispositivu di streaming di musica è u controller Google Home. Sè vo circate principalmente un dispositivu chì pò ghjucà musica è cuntrullà i vostri dispositi intelligenti di casa, u Nest Hub hè una grande opzione, soprattuttu quandu hè scontu.

U Nest Hub di 2a generazione da u 2021, generalmente à un prezzu di $ 99.99, hè attualmente dispunibule per $ 49.99. Offre tutte e funzioni essenziali è ponu facilmente cumpiendu i vostri bisogni di streaming di musica è di cuntrollu di casa intelligente. U Nest Hub Max 2019, invece, hà un prezzu di $ 129 da $ 229 è offre parlanti megliu, una camera, una schermu più grande è funziunalità supplementari cum'è un clock sempre attivu è una riproduzione di video occasionale.

Tuttavia, una preoccupazione hè chì Google ùn hà micca furnitu aghjurnamenti significativi o revelatu u futuru di l'Assistente per u Nest Hub. L'interfaccia utente di Smart Display hè stata largamente invariata, è ci hè una mancanza d'innuvazione o di funzioni novi paragunate à altri dispositi simili nantu à u mercatu.

Inoltre, ci sò state lagnanze chì l'Assistente diventa "più stupidu" cù u tempu invece di migliurà. L'attuale focus di Google pare esse nantu à u $ 499 Pixel Tablet, ma u Nest Hub hà sempre un postu in u mercatu per via di u so prezzu più bassu è affordabilità.

Ancu s'ellu hè improbabile chì Google rilascerà un novu Nest Hub alimentatu da Fuchsia in ogni mumentu, hè impurtante per elli à aghjurnà l'Assistente per fà più conversazione è megliu per capiscenu i cumandamenti di l'utilizatori. Questu aiuterà à mantene u Nest Hub cumpetitivu è affruntà alcune di e preoccupazioni nantu à a so funziunalità.

In cunclusione, malgradu a mancanza di aghjurnamenti significativi è funzioni, u Nest Hub pò ancu esse una compra di valore per quelli chì cercanu principalmente un dispositivu di streaming di musica è un controller di casa intelligente. Tuttavia, Google hà bisognu à invistisce à migliurà e capacità di l'Assistente per assicurà a viabilità à longu andà di u Nest Hub è a so reputazione in u mercatu.

FAQ

1. U Nest Hub pò cuntrullà i dispositi intelligenti di casa ?

Iè, u Nest Hub vi permette di cuntrullà i dispositi intelligenti di casa di diversi fabricatori.

2. Chì sò e caratteristiche principali di u Nest Hub ?

U Nest Hub offre funzioni cum'è streaming di musica, cuntrollu di casa intelligente, slideshows, funzioni di timer / alarme, è aghjurnamenti climatichi.

3. Ci hè una versione più nova di u Nest Hub chì vene prestu ?

Hè improbabile chì un novu Nest Hub alimentatu da Fuchsia serà liberatu in un futuru vicinu. Google hè più focu annantu à altri dispositi cum'è Pixel Tablet.

4. L'Assistente hè megliu in u tempu?

Certi utilizatori anu infurmatu chì l'Assistente hè diventatu "dumber" cù u tempu invece di migliurà. Google hà da travaglià per fà l'Assistente più conversazionale è megliu per capiscenu i cumandamenti di l'utilizatori.

5. I parlanti è i display esistenti seranu eliminati?

Google hè improbabile di finisce u supportu per i parlanti è i display esistenti in un futuru vicinu, postu chì sò largamente utilizati è a fine di u supportu puderia dannà a reputazione di a cumpagnia.