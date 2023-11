A vacuna COVID ùn hè più appruvata da a FDA?

U vaccinu COVID ùn hè più appruvatu da a FDA?

In l'ultime settimane, ci hè stata una crescita di misinformazione chì circula nantu à e plataforme di e social media in quantu à u statu di appruvazioni di i vaccini COVID-19. Una dichjarazione particulare chì hà guadagnatu trazione hè chì i vaccini ùn sò più appruvati da a Food and Drug Administration (FDA) di i Stati Uniti. Tuttavia, hè impurtante separà u fattu da a ficzioni è capisce u statutu attuale di i vaccini.

U Prucessu di Appruvazioni FDA

A FDA hè rispunsevule per evaluà è appruvà i vaccini per l'usu publicu in i Stati Uniti. Prima chì un vaccinu pò esse autorizatu, hè sottumessu à una prova rigurosa in prucessi clinichi per assicurà a so sicurezza è efficacità. Una volta chì i dati di sti prucessi sò rivisionati in modu approfonditu, a FDA cuncede l'autorizazione d'usu d'urgenza (EUA) o l'appruvazioni cumpleta.

U Statu attuale di i vaccini COVID-19

Da settembre 2021, i vaccini COVID-19 autorizati per l'usu d'urgenza in i Stati Uniti sò i vaccini Pfizer-BioNTech, Moderna è Johnson & Johnson. Questi vaccini sò stati sottoposti à una prova estensiva è sò stati pruvati à esse sicuri è efficaci in a prevenzione di malatie severi, ospitalità è morte causate da COVID-19.

Mentre i vaccini ricevenu inizialmente l'EUA, a vacuna Pfizer-BioNTech hà recentemente ricevutu l'appruvazioni cumpleta da a FDA per e persone di 16 anni è più. Questa appruvazioni, cuncessa u 23 d'Agostu di u 2021, hè basatu annantu à dati cumpleti di prucessi clinichi è evidenza reale.

Comu riggistràrisi:

Q: L'appruvazioni di a FDA significa chì a vacuna ùn hè più sicura?

A: No, l'appruvazioni di a FDA indica chì a vacuna hà riunitu i rigorosi standard di l'agenzia per a sicurità è l'efficacità. Fornisce più rassicurazione di a so efficacità in a prevenzione di COVID-19.

Q: L'altri vaccini sò sempre autorizati per l'usu d'urgenza?

A: Iè, i vaccini Moderna è Johnson & Johnson sò sempre autorizati per l'usu d'emergenza. Cuntinueghjanu à sottumette a valutazione in corso da a FDA è altri corpi regulatori.

Q: L'appruvazioni di a FDA cambia a distribuzione è a dispunibilità di a vacuna?

A: L'appruvazioni di a FDA pò incuragisce più persone à vaccinà. Tuttavia, a distribuzione è a dispunibilità di i vaccini restanu invariate. Sò sempre assai accessibili à u publicu.

In cunclusione, l'affirmazione chì i vaccini COVID-19 ùn sò più appruvati da a FDA hè falsa. U vaccinu Pfizer-BioNTech hà ricivutu l'appruvazioni cumpleta, mentre chì i vaccini Moderna è Johnson & Johnson sò sempre autorizati per l'usu d'emergenza. Hè cruciale di s'appoghjanu nantu à infurmazioni precise da fonti reputable è cunsultà i prufessiunali di a salute per piglià decisioni infurmati nantu à a vaccinazione.