Sam hè propiu di Walmart?

In u mondu di u retail, ci sò spessu cunnessione è pruprietà chì ponu esse cunfusu à u cunsumadore mediu. Una tale quistione chì si pone spessu hè se Sam's Club hè di Walmart. Per sguassà ogni cunfusione, andemu in a relazione trà questi dui giganti di vendita.

A cunnessione:

Iè, Sam's Club hè veramente possedutu da Walmart. In fattu, Sam's Club hè una filiale di Walmart Inc., chì significa chì Walmart hè a sucietà matri è detene a maiò parte di l'azzioni in Sam's Club. Sta cunnessione hè in piazza dapoi u 1983 quandu Walmart hà acquistatu a catena di club di magazzini.

Cosa hè Sam's Club?

Sam's Club hè un club di magazzini di vendita di i membri chì offre una larga gamma di prudutti à prezzi scontati. Funziona nantu à un mudellu simili à l'altri club di magazzini, chì furnisce quantità maiò di articuli à i so membri. Cù locu in tutti i Stati Uniti è à l'internaziunale, Sam's Club hè diventatu una destinazione di shopping populari per l'individui è l'imprese.

Comu riggistràrisi:

1. Sam's Club è Walmart sò a stessa tenda ?

Mentre u Sam's Club è Walmart sò tutti dui posseduti da a listessa sucietà madre, sò entità separate. Sam's Club opera cum'è un club di magazzini, chì serve à i membri chì paganu una tarifa annuale per accede à i so prudutti è servizii. Walmart, invece, hè una tenda di vendita tradiziunale aperta à u publicu generale.

2. Puderaghju aduprà a mo adesione à Walmart à u Sam's Club ?

Innò, ùn pudete micca aduprà a vostra adesione à Walmart à Sam's Club. I dui rivenditori anu prugrammi di adesione separati, è un adesione à unu ùn vi dà accessu à l'altru. Tuttavia, Walmart offre i so propri benefici è sconti à i so clienti.

3. I prudutti è i prezzi sò listessi in Sam's Club è Walmart ?

Mentre chì ci pò esse qualchì sovrapposizione in i prudutti offerti da Sam's Club è Walmart, i prezzi è a selezzione pò varià. Sam's Club si focalizeghja nantu à furnisce quantità maiò è prezzi scontati à i so membri, mentri Walmart offre una gamma più larga di prudutti à i prezzi di vendita regularmente.

In cunclusione, Sam's Club hè veramente possedutu da Walmart. Ancu s'ellu sò entità separati, a so cunnessione permette risorse è benefici spartuti. Sia chì preferite l'esperienza di u club di magazzinu di Sam's Club o a cunvenzione di Walmart, i dui rivenditori offrenu una varietà di prudutti per risponde à i bisogni di i so clienti.