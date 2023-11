U Sam's Club hè di Walmart?

In u mondu di u retail, ci sò pochi nomi cum'è Walmart. U giant di vendita hè diventatu sinonimu di prezzi accessibili è una larga gamma di prudutti. Ma chì ne di u Sam's Club? Hè propiu di Walmart? Andemu in i dettagli.

A pruprietà:

Iè, Sam's Club hè veramente possedutu da Walmart. In fatti, hè una subsidiaria di u behemoth retail. Sam's Club hè stata fundata in u 1983 da Sam Walton, u stessu imprenditore visionariu chì hà fundatu Walmart. Au fil des ans, le Sam's Club s'est transformé en un club de magasins populaire réservé aux membres, qui offre des produits à l'échelle et des offres exclusives à ses membres.

Cosa hè Sam's Club?

Sam's Club hè un club di magazzini basatu in adesione chì offre una larga varietà di prudutti, cumprese l'alimentazione, l'elettronica, i mobili è più. Opera nantu à un mudellu simili à altri club di magazzini, cum'è Costco. I membri paganu una tarifa annuale per accede à u Sam's Club è i so prezzi scontati. U club hà u scopu di furnisce i so membri cù prudutti di qualità à prezzi competitivi, facendu una opzione attraente per l'individui è l'imprese.

Comu riggistràrisi:

1. Hè necessariu un adesione per cumprà in Sam's Club ?

Iè, un abbonamentu hè necessariu per cumprà in Sam's Club. Tuttavia, i non-membri ponu sempre cumprà in i lochi di Sam's Club paghendu una piccula tarifa di serviziu.

2. Puderaghju aduprà a mo adesione à Walmart à u Sam's Club ?

No, Walmart è Sam's Club anu prugrammi di adesione separati. Un adesione à Walmart ùn dà micca accessu à Sam's Club, è viceversa.

3. I prezzi in u Sam's Club sò più bassi di Walmart ?

Sam's Club è Walmart operanu nantu à diversi mudelli di prezzi. Mentre chì i dui offrenu prezzi competitivi, u Club di Sam si cuncentra nantu à compra grossa è offerte esclusive per i so membri.

In cunclusione, Sam's Club hè veramente possedutu da Walmart. Cum'è un club di magazzini basatu in adesione, Sam's Club offre una larga gamma di prudutti à prezzi competitivi. Dunque, sè vo circate un negozio unicu per tutti i vostri bisogni di shopping in massa, Sam's Club puderia esse ghjustu u locu per voi.