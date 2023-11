U vaccinu Pfizer COVID ùn hè più autorizatu?

In una recente onda di misinformazione chì circula nantu à e piattaforme di e social media, sò emerse rivendicazioni chì suggerenu chì a vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 ùn hè più autorizata per l'usu. Questi rumuri anu causatu cunfusione è preoccupazione trà e persone chì anu ricivutu o sò previste per riceve a vacuna. Tuttavia, hè impurtante chjarificà chì sti dichjarazioni sò interamente falsi.

U vaccinu Pfizer-BioNTech COVID-19, sviluppatu da Pfizer in cullaburazione cù BioNTech, resta autorizatu per l'usu d'urgenza da diversi organismi regulatori in u mondu, cumprese l'Amministrazione di l'Alimentazione è di Drug (FDA) di i Stati Uniti, l'Agenzia Europea di i Medicamenti (EMA) è u Munnu. Organizazione di a Salute (OMS). Queste urganisazioni anu rivisutu accuratamente i dati di sicurezza è efficacità di a vacuna prima di cuncede l'autorizazione.

A cunfusione pò esse ghjunta per via di a scadenza di l'autorizazione d'usu d'urgenza (EUA) per a vacuna Pfizer-BioNTech in i Stati Uniti. Tuttavia, hè cruciale per nutà chì a scadenza di l'EUA ùn significa micca chì a vacuna ùn hè più autorizata. Invece, significa chì a vacuna hè passata da un statutu d'usu d'urgenza à un statutu di appruvazioni cumpletu.

Comu riggistràrisi:

Q: Chì significa l'autorizazione d'usu d'urgenza?

A: L'autorizazione d'usu d'urgenza hè un mecanismu regulatori chì permette l'usu di i prudutti medichi, cum'è i vaccini, durante emergenze di salute publica. Assicura chì i trattamenti potenzialmente salvatori ponu esse dispunibuli rapidamente, ancu prima di u cumpletu di tutti i requisiti regulatori tradiziunali.

Q: A vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 hè stata appruvata cumplettamente?

A: Iè, a vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 hà ricevutu l'appruvazioni cumpleta da diversi organismi regulatori, cumprese a FDA, EMA è OMS. Hè statu sottumessu à una rigurosa prova è valutazione per assicurà a so sicurezza è efficacità.

Q: A vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 hè sempre efficace?

A: Iè, a vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 hà dimustratu chì hè assai efficace in a prevenzione di l'infezzione COVID-19, e malatie gravi è l'uspitalisazione. Numerosi studii è dati di u mondu reale anu sempre dimustratu a so efficacità.

In cunclusione, l'affirmazioni chì suggerenu chì a vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 ùn hè più autorizata sò interamente falsi. A vacuna resta autorizata per l'usu d'emergenza è hà ricevutu l'appruvazioni cumpleta da i corpi regulatori in u mondu. Hè cruciale di confià nantu à infurmazioni precise da fonti affidabili è cunsultà i prufessiunali di a salute per qualsiasi preoccupazione o quistione riguardanti i vaccini COVID-19.