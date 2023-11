By

Moderna ùn hè più autorizata ?

I rumuri recenti chì circulanu nantu à e social media anu suscitatu preoccupazioni annantu à u statu d'autorizazione di a vacuna Moderna COVID-19. In risposta à queste rivendicazioni, avemu u scopu di furnisce infurmazioni precise è di clarificà ogni cunfusione chì circundava a materia.

Status d'autorizazione

Cuntrariu à i rumuri, a vacuna Moderna hè sempre autorizata per l'usu d'urgenza da parechji organi regulatori, cumprese l'Amministrazione di l'Alimentazione è di Drug (FDA) di i Stati Uniti, l'Agenzia Europea di Medicazioni (EMA) è l'Organizazione Mondiale di a Salute (OMS). Queste urganisazioni anu rivisutu accuratamente i dati di sicurezza è efficacità di a vacuna prima di cuncede l'autorizazione.

Hè impurtante di nutà chì l'autorizazione ùn implica micca una appruvazioni permanente. L'autorizazione d'usu d'urgenza permette à i vaccini di esse distribuiti è amministrati durante emergenze di salute publica, cum'è a pandemia di COVID-19 in corso. U statutu di l'autorizazione hè rivista regularmente è aghjurnatu basatu annantu à novi dati è evidenza emergente.

Efficacia è Sicurezza

A vacuna Moderna hà dimustratu una alta efficacità in a prevenzione di l'infezione da COVID-19. I prucessi clinichi anu dimustratu chì hè circa 94% efficace in a prevenzione di COVID-19 sintomaticu, cù una efficacità ancu più alta contr'à i casi severi di a malatia. A vacuna hè ancu pruvata sicura, cù solu effetti secundari ligeri è tempuranei rappurtati in a maiò parte di i destinatari.

FAQ

Q: Chì significa "autorizazione"?

A: L'autorizazione si riferisce à l'appruvazioni cuncessa da l'organi regulatori per permette a distribuzione è l'amministrazione di una vacuna durante una emergenza di salute publica. Hè basatu annantu à una valutazione approfondita di dati di sicurezza è efficacità.

Q: U statu di l'autorizazione pò cambià?

A: Iè, u statutu di l'autorizazione hè rivisionatu regularmente è aghjurnatu basatu annantu à novi dati è evidenza emergente. Pò esse mudificatu o revucatu se ne necessariu.

Q: A vaccina Moderna hè sempre autorizata?

A: Iè, a vacuna Moderna hè sempre autorizata per l'usu d'urgenza da i corpi regulatori cum'è a FDA, l'EMA è l'OMS.

Q: A vacuna Moderna hè efficace è sicura?

A: Iè, a vacuna Moderna hà dimustratu una alta efficacità in a prevenzione di l'infezzione da COVID-19 è hè stata pruvata sicura cù solu effetti secundari ligeri è tempuranei rappurtati.

Hè cruciale di confià nantu à l'infurmazioni precise da fonti affidate quandu si tratta di questioni di salute publica. A misinformazione pò purtà à un panicu innecessariu è cunfusione. Siate assicurati, a vacuna Moderna ferma autorizata è cuntinueghja à ghjucà un rolu vitale in a lotta contru a pandemia di COVID-19.