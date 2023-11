Mcdonalds hè più riccu chè Walmart?

McDonald's hè più riccu chè Walmart?

In u mondu di u cumerciu è di u fast food, si distinguenu dui giganteschi: McDonald's è Walmart. E duie cumpagnie sò diventate nomi di famiglia, ma quandu si tratta di putenza finanziaria, quale vene in cima? Fighjemu un ochju più vicinu à i numeri è vede s'ellu pudemu determinà quale di questi giganti hè veramente u più riccu.

A battaglia finanziaria

McDonald's, l'iconica catena di fast-food, vanta una presenza globale impressiunanti cù più di 38,000 ristoranti in più di 100 paesi. Per d 'altra banda, Walmart, u più grande retailer di u mondu, opera più di 11,000 magazzini in 27 paesi. Cù rete cusì vaste, ùn hè micca maravigghiusu chì queste cumpagnie generanu entrate sustanziali.

In termini di entrate, Walmart hà sempre tenutu u primu postu. In l'annu fiscali 2020, Walmart hà riportatu un ingrossu di $ 524 miliardi in entrate, facendu a più grande cumpagnia di u mondu per entrate. McDonald's, ancu s'ellu era impressiunanti, hà riportatu un ingressu più bassu di $ 21 miliardi in u stessu annu.

Tuttavia, quandu si tratta di prufittuità, McDonald's piglia u capu. In u 2020, McDonald's hà riportatu un redditu netu di $ 4.73 miliardi, mentre chì u redditu nettu di Walmart hè di $ 14.88 miliardi. Questu indica chì McDonald's hè più efficiente in cunvertisce i so rivenuti in prufittu.

FAQ

Q: Chì sò i rivenuti?

A: L'ingressu si riferisce à a quantità tutale di soldi chì una cumpagnia guadagna da e so attività cummerciale, cum'è a vendita di prudutti o servizii.

Q: Chì ghjè u redditu netu?

A: L'ingressu netu, cunnisciutu ancu com'è prufittu o prufittu netu, hè a quantità di soldi chì una sucità hà lasciatu dopu avè dedutu tutte e spese da i so rivenuti.

Q: I rivenuti determinanu a ricchezza di una cumpagnia?

A: I rivenuti sò un indicatore impurtante di u rendimentu finanziariu di una cumpagnia, ma ùn determina micca direttamente a so ricchezza. A prufittuità è altri fattori ghjucanu ancu un rolu significativu.

Q: Quale cumpagnia hà una capitalizazione di u mercatu più grande?

A: Da avà, Walmart hà una capitalizazione di u mercatu più grande di McDonald's. A capitalizazione di u mercatu hè u valore tutale di l'azzioni pendenti di una cumpagnia in a borsa.

in cunclusioni

Mentre Walmart supera McDonald's in termini di rivenuti, McDonald's prova di esse più prufittu. E duie cumpagnie sò innegabilmente attori putenti in i so rispettivi industrii, ma quandu si tratta di determinà i più ricchi, in ultimamente dipende da a metrica utilizata. Indipendentemente, hè chjaru chì McDonald's è Walmart anu ottenutu un successu finanziariu notevule.