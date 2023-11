L'attesu iQOO 12 si prepara à u so lanciamentu in India u 12 di dicembre. Cum'è u successore di l'iQOO 11, stu smartphone hè pronta à rivoluzionarà u mercatu indianu cum'è u primu dispositivu chì presenta u putente chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Cù u so recente lanciu in Cina, l'iQOO 12 hà digià catturatu l'attenzione di i dilettanti di a tecnulugia. Sporting una stupenda schermu di 6.78-inch, u telefunu furnisce immagini nitide à una risoluzione impressiunanti di 1,260 × 2,800 pixel. Vantendu una freccia di rinfrescante liscia di 144 Hz è supportu HDR10+, l'utilizatori ponu aspittà una sperienza di visualizazione mejorata.

A cunfigurazione di a camera nantu à l'iQOO 12 ùn hè nunda di impressiunanti. Dotatu di una camera principale di 50 megapixel, un teleobiettivo di 64 megapixel cù capacità di zoom digitale 100x, è un lente ultra-grandangolu di 50 megapixel, l'utilizatori ponu catturà ogni dettagliu intricatu cù precisione. Inoltre, u telefunu hè dotatu di una camera frontale di 16 megapixel per selfie stupenti è videochiamate.

In quantu à u almacenamentu, l'iQOO 12 offre un incredibile 1TB di spaziu di almacenamiento, chì permette à l'utilizatori di almacenà tutte e so dati senza alcuna limitazione. L'opzioni di cunnessione è i sensori sò à parità cù u mudellu high-end iQOO 12 Pro, assicurendu un usu senza saldatura è comodità. U telefunu hà ancu un sensor di impronte digitali in-display è supporta u sbloccare facciale per una sicurità aghjunta.

Per seguità e richieste di l'utilizatori muderni, l'iQOO 12 hè dotatu di una robusta batteria 5,000mAh. In più, supporta a carica super-rapida di 120W, chì permette à l'utilizatori di carricà u telefunu in pocu tempu.

In quantu à i prezzi, l'iQOO 12 offre diverse cunfigurazioni. U mudellu di basa, cù 12 GB di RAM è 256 GB di almacenamiento, principia à un prezzu di CNY 3,999 (circa Rs. 45,000). A versione di almacenamiento 16GB RAM + 512GB hà un prezzu di CNY 4,299 (circa Rs. 50,000), è a varianti di almacenamento 16GB RAM + 1TB di punta custarà CNY 4,699 (circa Rs. 53,000). U telefunu serà dispunibule per pre-ordini in Cina, cù vendite da u 14 di nuvembre.

Preparate cum'è a serie iQOO 12 hè pronta per fà a so grande entrata in u mercatu indianu u 12 di dicembre. Preparate per sperimentà u putere è l'innuvazione di u chipset Snapdragon 8 Gen 3 in India per a prima volta.

Q: Chì chipset hà l'iQOO 12?

A: L'iQOO 12 hè u primu smartphone in India chì presenta u chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Q: Chì hè u prezzu di l'iQOO 12?

A: U prezzu per l'iQOO 12 parte da CNY 3,999 (circa Rs. 45,000) per u mudellu di basa cù 12GB RAM è 256GB almacenamiento.

Q: L'iQOO 12 supporta a carica rapida?

A: Iè, l'iQOO 12 supporta a carica super-rapida di 120W.

Q: Quandu l'iQOO 12 serà lanciatu in India?

A: L'iQOO 12 hè prevista per esse lanciata in India u 12 di dicembre.