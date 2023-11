Vivo iQOO 12 Pro vs Vivo X100 Pro: Un scontru di flagships

A battaglia per a supremazia sottu a linea vivo cuntinueghja cù a liberazione di iQOO 12 Pro è Vivo X100 Pro. I dui telefoni sò mudelli di punta di e so rispettive marche, chì mostranu tecnulugia di punta è caratteristiche impressiunanti. In questu articulu, andemu in un paragone detallatu di sti dui dispusitivi in ​​diversi aspetti, cumprese u disignu, a visualizazione, a prestazione, a capacità di a camera, a vita di a bateria è u valore generale. À a fine di stu paragone, avete una cunniscenza chjara di quale dispusitivu aligns megliu cù i vostri bisogni.

Disegnu: L'iQOO 12 Pro hà un disignu elegante è mudernu, chì trasmette eleganza è durabilità. Per d 'altra banda, u Vivo X100 Pro impressiona cù u so prufilu slim è a qualità di costruzione solida.

Display: L'iQOO 12 Pro offre un splendidu display AMOLED da 6.78 inch cù una risoluzione Quad HD+ di 1440 x 3200 pixel, chì offre una visuale nitida è vibrante. U Vivo X100 Pro si avvicina cù u so display AMOLED di 6.78-inch è una risoluzione Full HD + di 1260 x 2800 pixel, chì offre culori ricchi è una sperienza di visualizazione immersiva.

Prestazione: Dotata di u chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, l'iQOO 12 Pro hè una putenza di rendiment, ottimizzata per applicazioni multitasking è esigenti. U Vivo X100 Pro presenta u chipset MediaTek Dimensity 9300, chì furnisce prestazioni robuste per un funziunamentu fluidu in diverse attività.

Camera: L'iQOO 12 Pro vanta una configurazione di camera tripla, cumprese un sensore principale di 50 MP, un sensor secundariu di 64 MP, è un altru sensoru di 50 MP. Questa configurazione offre versatilità in fotografia è funziona eccezziunale bè in diverse cundizioni di illuminazione. U Vivo X100 Pro presenta una configurazione di camera tripla da 50 MP cun un sensore principale eccezziunale cunnisciutu per e so capacità di poca luce, chì si adatta à i fotografi prufessiunali è casuali.

Batteria: Cù una batteria di 5100 mAh è una carica rapida à 120W, l'iQOO 12 Pro assicura tempi di carica rapida è una vita di batteria di longa durata. U Vivo X100 Pro vene cun una batteria più grande, sia 5260 mAh o 5400 mAh, è supporta a carica rapida à 100W, chì furnisce un vantaghju in quantu à a vita di a bateria.

Prezzu: Mentre i prezzi esatti ponu varià secondu a regione è u retailer, i dui telefoni sò posizionati in u segmentu premium di u mercatu. L'iQOO 12 Pro offre una opzione più assequible, partendu da circa 650 € o 750 $ in u mondu, mentre chì u Vivo X100 Pro principia à u listessu prezzu ma in Cina.

In cunclusione, l'iQOO 12 Pro è Vivo X100 Pro sò tramindui smartphones eccezziunali, ognunu hà i so punti di forza unichi. L'iQOO 12 Pro brilla in a qualità di visualizazione è a carica rapida, mentre chì u Vivo X100 Pro si distingue cù a so batteria più grande è un rendimentu impressiunanti di a camera. In ultimamente, a scelta trà i dui dependerà di e priorità è e preferenze di l'utilizatori.