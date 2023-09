Apple rilascerà l'iPhone 15 cù l'aghjurnamenti è i prezzi aumentati

By

Apple hè pronta à lancià u so ultimu smartphone, l'iPhone 15, marti. L'analisti predicenu chì u novu mudellu vene cù diversi aghjurnamenti, ma ancu aumentu di i prezzi per certe versioni. In più di l'iPhone 15, Apple hè ancu previstu di svelà novi versioni di Apple Watch è AirPods.

Sicondu i rapporti, l'iPhone 15 hà una camera mejorata è un portu di carica USB-C. Mentre i prezzi di l'iPhone 15 standard è l'iPhone 15 Plus resteranu invariati, i mudelli di punta, l'iPhone 15 Pro è l'iPhone 15 Pro Max, sò previsti per vede un aumentu di prezzu significativu. L'iPhone 15 Pro puderia vede un aumentu di u prezzu finu à $ 100, purtendu u so prezzu tutale à $ 1,099, mentre chì l'iPhone 15 Pro Max pò vede un saltu finu à $ 200, righjunghjendu un prezzu di $ 1,299.

E versioni più caru di l'iPhone 15 offrenu un almacenamentu allargatu, una vita di a batteria più longa, una velocità di trasferimentu di dati più veloce è frames di titaniu. Apple spera di guidà i cunsumatori versu queste opzioni più caru. I mudelli Pro saranu ancu cù u novu processore di chipset A17 Bionic.

Tutte e versioni di l'iPhone 15 includeranu un portu di carica USB-C, chì furnisce flessibilità per i cunsumatori chì preferanu i caricatori non Apple. Un'altra nova funzione hè l'Isula Dinamica, una sezione in cima di a visualizazione chì furnisce alerti o aghjurnamenti di prugressu.

U CEO di Apple, Tim Cook, hà dichjaratu chì l'iPhone hè diventatu una parte integrante di a vita di e persone, postu chì guarda infurmazioni impurtanti cum'è dati di salute è bancariu è hè utilizatu per i pagamenti. Malgradu questu, Apple hà affruntatu un slump prolongatu in a vendita di l'iPhone, cum'è vistu in u rapportu di earnings recenti induve l'ingressu di l'iPhone hè cascatu di 2.4% cumparatu à u listessu periodu di l'annu precedente.

L'annunziu di l'iPhone 15 averà fattu marti à 1 pm ET è pò esse vistu in linea nantu à u situ web di Apple. U novu iPhone hè previstu per esse in vendita versu u 22 di settembre.

Fonti:

- Bloomberg

- ABC News