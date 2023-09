L'eccitazione cresce mentre Apple si prepara à liberà l'iPhone 15

Ci hè un sensu d'anticipazione cum'è Apple si prepara à lancià u so ultimu iPhone, ghjuntu à chjappà in certi mercati u 22 di settembre di u 2023. L'opzione di pre-ordine u dispusitivu serà dispunibule à partesi da l'Apple Launch Event u 12 di settembre. 15 hè previstu di purtà parechje funzioni novi, cumprese una camera rinnuvata, un portu di carica differente, è un disignu più ligeru. Apple hà u scopu di custruisce nantu à u successu di e generazioni precedenti cù queste migliure.

Un prezzu trà $ 999 per l'edizione standard è $ 2,100 per l'iPhone 15 Ultra, chì vanta una durabilità rinfurzata, l'iPhone 15 hà digià generatu un buzz significativu in u mercatu. Per quelli chì anu ansiosu di mette a manu nantu à l'ultimu dispositivu, l'aspittà ùn hè micca longu, postu chì serà liberatu in mercati cum'è l'USA, u Regnu Unitu è ​​​​l'India u 22 di settembre.

Per assicurà un ordine anticipatu, pre-ordini per l'iPhone 15 ponu esse piazzati immediatamente dopu à l'Evenimentu di Lanciamentu di Apple. Simply visità u situ Apple è seguità i instructions, furnite. Tenite in mente chì u dispusitivu hà da piglià 10 ghjorni supplementari per arrivà.

L'iPhone 15 Ultra guida u pacchettu in termini di specificazioni. Dispone di una schermu tattile OLED 6.1-inch, un processore A17 Bionic Chip, è opzioni per 6GB o 8GB di RAM. U dispusitivu offre ancu una parte posteriore di metallo, una Camera Focus 48MP, una camera frontale 13MP, è opzioni di almacenamento chì varianu da 128GB à un enorme 2TB. Cù una batteria 3500 mAh, capacità di carica rapida, è operante in iOS, l'iPhone 15 Ultra porta tecnulugia avanzata à l'utilizatori. Inoltre, supporta capacità dual SIM (Sim + eSIM) è carica wireless.

U tema d'Apple per l'avvenimentu di questu annu, chjamatu "Wonderlust", suggerisce un focusu nantu à migliurà a connettività per l'utilizatori, in particulare in locu remoti. Stu tema indica chì Apple hà u scopu di rinfurzà a cunvenzione è l'usabilità di l'iPhone 15 per l'individui chì viaghjanu intornu à u mondu o in zoni cù una cobertura di rete limitata. U dispusitivu hè pensatu per resiste à diverse cundizioni climatichi è migliurà a connettività satellitare, riducendu a fiducia in i segnali cunvinziunali.

Cù u so lanciu imminente è e funzioni promettenti, l'iPhone 15 hè prestu à esse un altru successu per Apple. I clienti aspettanu ansiosi l'uppurtunità di sperimentà l'ultimi avvanzi in a tecnulugia mobile.

Fonti:

- Apple Launch Eventi dettagli è specificazioni furnite da Apple.

- Video surghjente: "Apple - iPhone 15: Trailer ufficiale [HD]" da Apple, via YouTube.