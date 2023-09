Apple annuncia i prezzi è a dispunibilità di l'iPhone 15

Apple hà revelatu u prezzu è a dispunibilità di i so novi mudelli iPhone 15. L'iPhone 15 Pro Max cumminciarà da $ 1,199 in i Stati Uniti cù 256 GB di almacenamiento, mentre chì l'iPhone 15 Pro più chjucu principià da $ 999 cù 128 GB di almacenamiento. A cunfigurazione 128GB per l'iPhone 14 Pro Max ùn serà più dispunibule per a compra.

Tutti i novi mudelli di l'iPhone 15 seranu dispunibuli per l'ordine à partesi di u venneri 15 di settembre è seranu lanciati u venneri 22 di settembre in più di 40 paesi è regioni.

In più di l'infurmazioni di i prezzi è di a dispunibilità, ci sò rumuri chì l'iPhone 15 Pro puderia esse finu à u 10 per centu più liggeru di l'iPhone 14 Pro per via di un novu midframe fattu di titaniu di Grade 5. MacRumors hà ottenutu e dimensioni esatte di i mudelli iPhone 15.

L'avvenimentu d'Apple hè previstu per u marti 12 settembre à 10 ore Pacificu. L'avvenimentu serà trasmessu in diretta in YouTube è in u situ web di Apple. I fan di i telefuni più chjuchi ponu esse disappruvati, postu chì i rumuri suggerenu chì l'iPhone Mini pò esse discontinuatu dopu a so durata di trè anni.

U persunale di vendita Apple hè statu furmatu per informà i clienti nantu à u cambiamentu à l'accessori di carica USB-C per a serie iPhone 15. I clienti seranu avvisati chì i cavi di carica Lightning esistenti ùn saranu micca cumpatibili cù i novi dispositi.

Cù l'annunziu di i prezzi è a dispunibilità, i fan di Apple ponu avà preparà per urdinà i so novi mudelli iPhone 15 è sperimentà l'ultime funzioni è migliure offerte da i smartphones di punta di Apple.

Definizione:

- iPhone 15: L'ultima serie di smartphone liberata da Apple.

- iPhone 15 Pro Max: U mudellu più grande è più avanzatu di a serie iPhone 15.

- iPhone 15 Pro: U mudellu più chjucu è più prezzu di a serie iPhone 15.

- Titanium Grade 5: Un tipu di alea di titaniu cunnisciutu per a so forza è e so proprietà ligere.

Fonti: Apple News, MacRumors