Apple presenta l'iPhone 15 Pro cù A17 Pro Chip: Prestazione più veloce è capacità di raytracing

Apple hà svelatu l'ultima aghjunta à a so linea iPhone, l'iPhone 15 Pro, cù u putente chip A17 Pro. Stu novu chip Apple Silicon hè fabricatu cù un prucessu di punta di 3 nanometri è vanta un impressionante 19 miliardi di transistori. U chip A17 Pro ùn solu furnisce un aumentu di u 10% in u rendiment per i nuclei d'altu rendiment, ma mostra ancu una notevole migliura di 20% in u rendiment GPU. Cù questi miglioramenti, l'iPhone 15 Pro hè stallatu per mantene a so pusizioni cum'è u smartphone più veloce in u mercatu.

Unu di i punti principali di u chip A17 Pro hè a so capacità di supportà u raytracing acceleratu da hardware, una funzione prima dispunibule solu in cunsole di ghjocu high-end è PC. Cù sta tecnulugia, l'iPhone 15 Pro pò furnisce una resa di illuminazione altamente realistica in tempu reale, facendu u primu smartphone à ottene stu livellu di capacità grafica.

Inoltre, Apple hà equipatu u chip A17 Pro cun un controller USB-3, chì permette velocità di trasferimentu di dati finu à 10 Gbps attraversu u portu USB-C di l'iPhone 15 Pro. Questu rapprisenta una mellura significativa cumparatu cù e vechje velocità USB-2 supportate da u portu Lightning, chì furnisce l'utilizatori cù una cunnessione più veloce è più efficaci per u trasferimentu di fugliali è cuntenutu multimedia.

L'iPhone 15 Pro, alimentatu da u chip A17 Pro, serà dispunibule per pre-ordine à partesi di u venneri, cù a vendita in magazzini chì principia u 22 di settembre. Cumu Apple cuntinueghja à spinghje i limiti di a tecnulugia di smartphone, l'iPhone 15 Pro prumetti di offre una sperienza d'utilizatore senza paragone cù e so prestazioni eccezziunali è funzioni di punta.

Fonti:

- Apple