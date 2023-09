Apple dice chì offre finu à 8 GB di RAM per i mudelli iPhone 15 Pro

By

Sicondu i rumuri recenti, Apple pò esse pianificatu di offre finu à 8GB di RAM per i so mudelli iPhone 15 Pro. Mentre ùn ci saranu micca cambiamenti à e cunfigurazioni di almacenamentu internu, i clienti anu sempre una gamma di opzioni per sceglie.

I rapporti suggerenu chì Apple hà pruvatu l'opzioni di almacenamento esistenti per a nova linea di iPhone, chì significa chì l'opzione di 2TB precedente ùn serà micca dispunibule. Invece, i clienti ponu selezziunà trà l'opzioni 128GB, 256GB, 512GB è 1TB.

Ancu s'ellu ùn hè micca chjaru quale mudellu specificu riceverà u RAM boost, hè statu dettu chì Apple hà pruvatu à tempu 6GB è 8GB LPDDR5 DRAM. L'especulazioni suggerenu chì e diverse opzioni di RAM puderanu esse basate nantu à a capacità di almacenamiento scelta, simili à cumu si travaglia cù l'iPad Pro.

In quantu à i fornituri, Apple si dice chì travaglia cù fabricatori cum'è Samsung, Micron è SK Hynix per a RAM. Queste cumpagnie sò ancu potenziali fornitori per u almacenamentu, cù Western Digital è Kioxia.

Cum'è l'annunziu ufficiale di a linea di l'iPhone 15 si avvicina, serà interessante per vede se sti rumuri sò veri. I fans d'Apple aspettanu ansiosamente a presentazione di i novi dispositi è a cunferma di e so specificazioni.

