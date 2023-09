Apple offre mudelli iPhone Made-in-India u ghjornu di u lanciu

Apple hà fattu un passu significativu in espansione a so infrastruttura di supply chain oltre a Cina vendendu novi mudelli di iPhone made in India u ghjornu di u lanciu. Mentre Apple hà fabricatu iPhones in India dapoi qualchì tempu, i calendari di produzzione sò tipicamente ritardati da e facilità di assemblea primaria in Cina. Tuttavia, l'intervallu di tempu trà a dispunibilità di mudelli di iPhone fatti in India è u so lanciu di settembre hè statu ridutta gradualmente annantu à l'anni. L'annu passatu, i mudelli di iPhone 14 Made-in-India eranu dispunibuli in a supply chain solu circa sei à ottu settimane dopu u so debut.

Quist'annu, a tendenza cuntinueghja cum'è l'iPhone 15 serà a prima volta chì un dispositivu Apple d'ultima generazione prodottu in India hè dispunibule u primu ghjornu di vendita. A pruduzzione di unità iPhone 15 in India hà cuminciatu à principiu d'aostu. Tuttavia, deve esse nutatu chì mentre i fabbrichi indiani pruducianu l'iPhone 15 è l'iPhone 15 Plus, l'assemblea di i mudelli iPhone 15 Pro è iPhone 15 Pro Max più premium hè sempre dipendente da a Cina.

Tuttavia, a dispunibilità di unità iPhone 15 Made-in-India à u lanciu hè un passu significativu versu i piani à longu andà di Apple di riduce a fiducia in Cina per a fabricazione. Attualmente, i fornitori Apple in India contanu per circa 7% di u numeru tutale di iPhones fabbricati in u mondu.

Fonti:

1. Bloomberg