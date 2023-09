L'avvenimentu di settembre di Apple revela l'aghjurnamenti à iPhone, AirPods è Apple Watch

Duranti l'avvenimentu assai anticipatu di u 12 di settembre d'Apple, l'enfasi era principarmenti nantu à u lanciu di u novu iPhone 15. In ogni casu, Apple hà ancu svelatu l'aghjurnamenti à altri prudutti, cumprese l'AirPods è l'Apple Watch lineup.

Unu di l'aghjurnamenti maiò chì si dice chì vene cù a linea iPhone 15 hè l'aghjunzione di USB-C. Questu significa chì i novi iPhones passanu infine à u standard USB-C largamente utilizatu, rimpiazzà u cunnessu Lightning patentatu di Apple. Stu cambiamentu hè in cunfurmità cù i rigulamenti futuri di l'Unione Europea. U prezzu di l'iPhone 15 partendu da $ 799 per un mudellu di 128 GB, mentre chì l'iPhone 15 Plus principia da $ 899 per una versione di 128 GB.

In più di l'aghjurnamenti di l'iPhone, Apple hà annunziatu chì l'AirPods Pro vene avà cun un casu di carica USB-C. Questu allinea cù u cambiamentu graduale di Apple versu l'usu di u cunnessu USB-C in i so dispositi, cumpresi u Mac, l'iPad è l'accessori cum'è u telecomando Apple TV 4K. Apple hà ancu introduttu un paru rivisatu di i so EarPods cablati chì includenu USB-C.

A linea Apple Watch hà ancu ricivutu alcune aghjurnamenti, cù rumuri chì suggerenu un casu di titaniu più scuru per u flagship Watch Ultra 2 è un chip S9 aghjurnatu per a Watch Series 9. Apple hà mostratu novi bande FineWoven fatti da un materiale di tela suave chjamatu microtwill. Queste bande seranu dispunibuli in parechji culori è servenu cum'è un sustitutu per l'offerte di pelle di qualità in calata.

In generale, l'avvenimentu di settembre di Apple hà mostratu una gamma di aghjurnamenti è funzioni novi per i so prudutti. Da l'aghjunzione di USB-C à l'iPhone 15 lineup à l'intruduzioni di bande FineWoven per l'Apple Watch, Apple cuntinueghja à innuvà è à migliurà i so dispositi.

Definizione:

- USB-C: Un standard di cunnessu universale chì permette a carica, u trasferimentu di dati è a pruduzzioni audio / video.

- Connettore Lightning: Connettore propiu di Apple utilizatu per a carica è u trasferimentu di dati in i dispositi Apple.

- FineWoven: Un materiale di tela morbida introduttu da Apple cum'è sustituzione di a pelle nantu à cinturini Apple Watch è casi iPhone.

