Intel rilascia l'aghjurnamentu di u driver graficu per i ghjucatori di Starfield

Intel hà lanciatu un novu driver graficu, a versione 31.0.101.4672, apposta per l'utilizatori di i so GPU Arc A-Series è Iris Xe chì ghjucanu à u ghjocu assai attesu Starfield. Questa aghjurnazione risolve parechji prublemi chì i ghjucatori anu scontru, cumprese i tempi di carica più veloci, a stabilità mejorata è l'artefatti visuali ridotti.

Dopu à u lanciu di Starfield in accessu anticipatu, i prupietari di e carte grafiche Intel Arc anu affruntatu numerosi glitches è bug chì anu sbulicatu a so sperienza di ghjocu. Arcuni di sti prublemi eranu particularmente notevuli, cum'è u ghjocu chì ùn hà micca lanciatu o crashing pocu dopu à u lanciu. Nanzu, era surprisante chì Intel ùn avia micca un driver prontu per u ghjocu prontu per stu titulu assai anticipatu, cunziddi a so storia di furnisce i drivers è ottimisazioni aghjurnati.

Tuttavia, una aghjurnazione di u driver beta hè stata liberata uni pochi ghjorni fà, chì permette à l'utilizatori di Arc GPU di sfondà infine in u ghjocu, anche se in a so prima fase di accessu. Intel hà cunfirmatu chì stu driver beta subirà più raffinamentu è sintonizazione per assicurà un rendiment ottimali.

L'ultimu driver graficu, 31.0.101.4672 WHQL, affronta parechji prublemi specifichi ligati à Starfield, cumprese una riduzione significativa di i tempi di carica di u ghjocu, miglioramenti di stabilità è correzioni per corruzioni di texture è sfarfalli di scena.

Malgradu queste correzioni, ci sò sempre prublemi cunnisciuti in u ghjocu chì Intel travaglia attivamente, cum'è inestabilità di l'applicazioni in certi spazii, sfarfalli di texture in fonti di luce, è dettagli di texture bassu nantu à oggetti specifichi. Intel risolve ancu i prublemi cù altri tituli di software, cumprese Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Halo Infinite, Dead by Daylight, Topaz Video AI, è Adobe After Effects.

Inoltre, Intel investiga l'aumenti inspiegabili di a velocità di u fan per Arc GPU. I ghjucatori duveranu cuntinuà à selezziunà i paràmetri predefiniti o più bassi per a megliu stabilità.

Per un'analisi cumpleta di e prestazioni di Starfield nantu à diverse carte grafiche liberate da u 2017 à l'oghje, fate riferimentu à a nostra guida Starfield PC Performance.

