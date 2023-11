Intel revela l'architettura di bassa putenza di a prossima generazione: Lunar Lake-MX

By

Intel hà recentemente sperimentatu una fuga significativa di informazioni in quantu à a so prossima architettura di bassa putenza chjamata Lunar Lake. Mentre i diapositive filtrate sò state prontamente sguassate da Twitter, grazie à u membru di u foru Anandtech Geddagod, avemu accessu à tutti i dettagli. Lunar Lake hè cuncepitu per sistemi di bassa putenza cù una gamma da 8W à 30W, pusizionindulu cum'è un successore di u Meteor Lake-U, chì deve esse liberatu.

Co-sviluppatu cù Microsoft, Lunar Lake vanta una NPU 4.0 (Unità di Elaborazione Neurale) integrata di prossima generazione supportata da gràfiche Xe2-LPG. Un aghjuntu interessante à sta serie hè l'architettura GPU "Battlemage" efficiente in energia, cun 8 Xe-Core. Cù 64 Motori Vettoriali, tecnulugia AI sistolica/super scaling, è supportu di tracciamentu di raggi in tempu reale, sta GPU offre capacità d'alta prestazione.

L'architettura Lunar Lake MX introduce ancu memoria nantu à u pacchettu, cù opzioni di 16 GB è 32 GB. In particulare, l'architettura CPU combina i core Lion Cove è Skymont è serà fabricatu cù a tecnulugia di prucessu TSMC N3B. Intel pensa à liberà almenu quattru varianti di Lunar Lake MX cù diversi layout di CPU è GPU core.

In termini di cunnessione, Lunar Lake MX supporta l'interfaccia PCIe Gen5x4 è Gen4x4, Thunderbolt 4, è finu à trè connettori USB4. U supportu integratu di WiFi-7 è Bluetooth 5.4 serà furnitu da a carta di rete BE201 basata nantu à l'interfaccia CNVio3. Una funzione eccitante hè chì un SKU speciale 8W di Lunar Lake hè rumore per operare senza fan, chì offre un modu fanless.

Cù a so efficienza energetica è e prestazioni GPU promettenti, a serie Lunar Lake MX hà u putenziale di esse integrata in sistemi portatili di prossima generazione. Mentre a comparazione esatta di prestazioni trà Battlemage è Alchemist (Xe-LPG) hè scunnisciuta, a liberazione di chips Meteor Lake cù a serie Xe-LPG u mese prossimu furnisce una bona basa.

Q: Quandu serà lanciata a serie Intel Lunar Lake MX?

A: U lanciu ufficiale di a serie Intel Lunar Lake MX hè previstu in 2024.

Q: Chì hè a funzione speciale di a serie Lunar Lake MX?

A: A serie Lunar Lake MX offre una versione efficiente di l'energia di l'architettura GPU "Battlemage", chì furnisce capacità d'alta prestazione.

Q: Chì ghjè l'architettura CPU di Lunar Lake MX?

A: L'architettura CPU di Lunar Lake MX combina i core Lion Cove è Skymont.

Q: Chì opzioni di memoria sò dispunibili in a serie Lunar Lake MX?

A: A serie Lunar Lake MX offre memoria nantu à u pacchettu cù opzioni di 16 GB è 32 GB.