Insta360 Ace Cameras: Una nova generazione di Action Cams

Insta360 hà publicatu recentemente a so ultima linea di fotocamere d'azzione, a serie Ace, chì offre funzioni novi eccitanti per i vloggers è i dilettanti di l'avventura. Queste fotocamere, ispirate da a famosa serie GoPro Hero, venenu cun un schermu flip unicu chì rende l'inquadramentu di scatti è a registrazione di vlogs più faciule ch'è mai. A serie Ace hè dispunibule in dui mudelli: a camera Ace regulare à partesi da $ 379.99 è a versione Ace Pro di punta per $ 449.99, dotata di ottiche Leica è prestazioni eccezziunali di poca luce.

A camera standard Ace vanta un sensor d'imaghjini di 1/2-inch, chì li permette di registrà in 6K d'alta qualità à 30 frames per seconda. I dui mudelli ponu sparà filmati 4K incredibili à una alta velocità di 120 fotogrammi per secondu è catturà splendide foto di 48MP. Cù i novi chips AI di cinque nanometri di e camere Ace, funzioni cum'è PureVideo miglioranu u rendimentu di poca luce, denoising filmati in tempu reale, risultatu in video chjari è nitidi.

Ciò chì distingue e camere Ace hè a so innovativa pantalla flippy. A cuntrariu di i picculi schermi frontali in altre camere d'azzione, a serie Ace introduce un grande touchscreen posteriore di 2.4-inch chì pò esse ribaltatu per una visibilità megliu durante a registrazione. Questa funzione aiuta micca solu cù un inquadramentu precisu, ma ancu reagisce à i gesti di e mani, chì permette a registrazione senza mani è rende perfetta per catturà spettaculi di ballu TikTok.

Inoltre, e camere Ace offrenu una gamma di funzioni convenienti per rinfurzà l'esperienza d'utilizatore. L'utilizatori ponu mette in pausa e registrazioni video senza rompe u clip, annullà e registrazioni attive cù una sola pressa di u buttone, è cambià i rapporti d'aspettu dopu a registrazione per più flessibilità in l'editura video. A funzione AI Highlights Assistant risparmia u tempu identificendu automaticamente è ritagliate e scatti d'azzione da grandi registrazioni video, è a funzione AI Warp genera effetti persunalizati basati nantu à i prompt.

L'opzioni di cunnessione di e camere Ace sò ugualmente impressiunanti. Puderanu cunnetta senza saldatura cù Apple Watches è i dispositi Garmin, chì permettenu a superposizione di dati GPS cum'è l'elevazione è a velocità nantu à registrazioni video. Questa funzione hè particularmente utile per i dilettanti di l'aria aperta chì volenu documentà e so avventure cù dati precisi è cuntrullà a camera da i so polsi.

Cù un disignu impermeable, e camere Ace sò perfette per catturà mumenti sottumarini, cù a capacità di immerse finu à 33 piedi senza accessori supplementari. Per più attività sott'acqua estreme, un accessori Dive Case permette à l'utilizatori di immerse finu à 196 piedi. E batterie interne di e camere offrenu un tempu di registrazione di 100 minuti in 4K30 cù Active HDR è ponu esse caricate rapidamente à 80% in solu 22 minuti cù un caricatore di consegna di energia.

Insta360 hè stata cunnisciuta per e so càmera innovativa di 360 gradi cum'è X3 è One RS. Tuttavia, cù a serie Ace, a cumpagnia piglia una nova direzzione cuncependu camere d'azzione più amichevuli è versatili chì si adattanu à un publicu più largu.

FAQ

1. Chì ghjè u prezzu di e camere Insta360 Ace ?

E camere Insta360 Ace anu un prezzu di $ 379.99 per u mudellu regulare è $ 449.99 per a versione Ace Pro.

2. Puderanu e camere di l'Ace registrà video in alta risoluzione?

Iè, sia a camera Ace regulare sia a versione Ace Pro ponu sparà video 4K. A camera Ace supporta una risoluzione di 6K à 30 frames per seconda, mentri l'Ace Pro pò andà finu à 8K à 24 frames per seconda.

3. Chì sò e caratteristiche standout di e camere Ace ?

E caratteristiche eccezziunali di e camere Ace includenu a schermu flip per vlogging faciule, miglioramenti video alimentati da AI, cuntrolli di gesti di a manu, è connettività cù Apple Watches è dispositivi Garmin per sovrapposizioni di dati GPS.

4. Sò e camere Ace impermeabili ?

Iè, e camere Ace anu un disignu impermeable chì li permette di esse immersi finu à 33 piedi sottu à l'acqua. Cù un accessori Dive Case, ponu sustene a prufundità di finu à 196 piedi.

5. Induve possu cumprà e camere Insta360 Ace ?

E camere Insta360 Ace sò dispunibuli per compra nantu à u situ web ufficiale Insta360 (insta360.com) è Amazon.