Novi Insights nantu à a Calotta di Ghiaccio Antartica Occidentale: Capisce a Minaccia di Funzione

Ricerche recenti anu messu in luce nantu à l'inevitabbile fusione di a calotta di ghiaccio di l'Antarticu Occidentale per u risultatu di u riscaldamentu di l'Oceanu Meridionale, indipendentemente da emissioni future di diossidu di carbonu. Cù u putenziale di elevà u nivellu di u mari di 5 metri s'ellu hè funnu cumpletamente, hè cruciale per capiscenu l'estensione è a rapidità di questa imminente elevazione di u livellu di u mari. In un prughjettu internaziunale pioniere cunnisciutu cum'è SWAIS2C, i scientisti perforanu i sedimenti sottu u ghjacciu per acquistà infurmazioni preziose nantu à a regione.

Una di e dumande chjave chì i ricercatori cercanu di risponde hè quandu è in quali cundizioni climatichi i grandi scaffali di ghiaccio flottante chì circundanu a calotta di ghiaccio si disintegraranu. Questi scaffali di ghiaccio servenu cum'è stabilizzatori cruciali, impediscenu chì u ghjacciu di l'internu di colapsà. Per scopre e risposte, i scientisti esamineranu i sedimenti depositati durante i periodi passati di u clima più cálido, chì furniscenu dati ambientali preziosi chì eranu inaccessibili prima.

Richard Levy, co-chief scientist di SWAIS2C, enfatizeghja a cunniscenza limitata nantu à a terra sottu à a Calotta di Ghiaccio Antartica Occidentale cumparatu cù e rocce è a cumpusizioni di a luna. Attualmente, solu 13 campioni geologichi sò stati ottenuti da sottu à u ghjacciu in l'Antartida Occidentale. Cumminendu sti campioni cù mudelli numerichi di a calotta di ghiaccio, l'oceani circundanti è a terra sottostante, i circadori anu u scopu di capiscenu i miccanismi è i soglia sottostanti chì portanu à u colapsu o a stabilità di u ghjacciu.

L'operazioni di campu sò previste per inizià in nuvembre 2023, cù una squadra di perforatori, ingegneri è circadori chì si avventuranu à u margine sud-est di a piattaforma di ghiaccio Ross. Aduprendu una perforatrice d'acqua calda custruita apposta, scavaranu 200 metri sottu à u fondu marinu per ricuperà un record geologicu chì riflette e cundizioni ambientali passate. U prughjettu implica a cullaburazione trà più di 120 individui di più di 35 urganisazioni internaziunali di ricerca.

Stu ambiziosu sforzu riunisce scientisti di diversi paesi cumpresi Nova Zelanda, Stati Uniti, Germania, Australia, Italia, Giappone, Spagna, Repubblica di Corea, Paesi Bassi è Regnu Unitu. A squadra include esperti in glaciologia, sedimenti di l'oceanu è geochimica chì cuntribuiscenu à a cunniscenza cumpleta di a Calotta di Ghiaccio Antartica Occidentale.

Q: Cosa hè SWAIS2C?

A: SWAIS2C significa Sensibility of the West Antarctic Ice Sheet à 2 Degree C of Warming. Hè un prughjettu internaziunale destinatu à studià l'impattu di u riscaldamentu nantu à a calotta di ghiaccio.

Q: Quantu pò a Calotta di Ghiaccio Antartica Occidentale alzà u nivellu di u mari si hè fusa cumplettamente?

A: A calotta di ghiaccio di l'Antarticu Occidentale hà u putenziale di elevà u livellu di u mari di 5 metri s'ellu si scioglie sanu.

Q: Chì hè u rolu di i piaghji di ghiacciu in a stabilizazione di a Calotta di Ghiaccio Antartica Occidentale?

A: I scaffali di ghiaccio funnu cum'è contrafforti, furnisce stabilità è impediscenu u colapsu di u ghjacciu internu.