Un prufissore di fisica ritirata da u Midwest hà un desideriu finale straordinariu chì hè fora di stu mondu. Ken Ohm, 86, di Bazaar, Kansas, pensa à avè u so DNA mandatu à u polu miridiunali di a luna dopu a so morte. A so motivazione daretu à stu desideriu pocu cunvinziunali hè a pussibilità chì u so DNA puderia esse usatu per a clonazione in u futuru, putenzialmente purtendu à a so replica esse esposta in un zoo intergalatticu cum'è un specimen umanu.

Ancu s'ellu pò sona cum'è una scena direttamente da un filmu di fantascienza, Ohm crede fermamente in e pussibulità infinite chì a so cuntribuzione postuma puderia purtà. Ancu s'ellu ricunnosce l'incertezza di u so sognu diventendu una realità, trova l'ispirazione in l'idea chì e generazioni dopu à a linea puderanu guardà a luna è capisce chì u so ADN reside quì.

Per rializà u so desideriu unicu, Ohm hà vultatu à Celestis, una sucietà chì hè specializata in l'inviu di resti terrestri è cendri nantu à i voli di cohete in u spaziu. U costu per un tali viaghju à a superficia lunare o u spaziu prufondu principia da $ 13,000, chì pò parenu ripida paragunatu à u costu mediu di funerali di New York di circa $ 10,000. In ogni casu, per Ohm è assai altri individui, l'uppurtunità di avè un sepultura spaziale hè un tistimunianza di u so amore per u cosmosu è u desideriu di un addiu d'altru mondu.

Ohm ùn hè micca solu in a so aspirazione per un mandatu celeste. Astronauti, civili, è ancu i ghjucatori di baseball prufessiunali anu abbracciatu l'idea di un viaghju finale in u spaziu cù Celestis. A cumpagnia, stabilita in u 1994, hà lanciatu cù successu 17 voli spaziali "memoriali" è si prepara per a so prossima missione lunare a vigilia di Natale.

Mentre chì l'ADN d'Ohm ùn pò micca esse clonatu da i spaziali in ogni mumentu, u so desideriu straordinariu ci sfida à cunsiderà e fruntiere inesplorate di a scienza è e pussibilità chì si trovanu fora di u nostru regnu terrestre.

Dumande dumandatu Spissu

Cosa hè Celestis?

Celestis hè una cumpagnia specializata in u lanciu di resti terrestri è cendri in u spaziu. Stabbilitatu in u 1994, hà facilitatu numerosi voli spaziali memoriali.

Quantu custa una sepultura lunare o spaziale profonda cù Celestis ?

U costu per un tale sepultura principia da $ 13,000.

Qualchissia altru hà manifestatu interessu in un sepultura spaziale ?

Iè, l'astronauti, i civili è i ghjucadori di baseball prufessiunali anu ancu espresu u so desideriu di un invio celeste cù Celestis.

Ci hè una basa scientifica per a clonazione di DNA da a luna?

Mentre chì u cuncettu di clonazione di DNA da a luna ferma speculativa, u sognu di l'avanzamenti scientifichi in questu campu cuntinueghja à captivare l'imaginazione di certi individui.