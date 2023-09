Apple presenta novi livelli di almacenamiento iCloud+: 6TB è 12TB

Apple hà sorpresu recentemente a so audienza cù l'annunziu di dui novi livelli per u so abbonamentu di almacenamiento in nuvola, iCloud +. Dirigiti principarmenti à i fotografi è i cineasti chì necessitanu un ampiu almacenamentu per u so cuntenutu, sti novi piani di abbonamentu sò obligati à attirà l'attenzione. L'inaugurazione hà guadagnatu applausi fulminanti da a folla, chì indicanu una forte dumanda di capacità di almacenamento aumentata.

Sutta l'attuale struttura di prezzi, iCloud+ offre à l'abbonati 50GB per $ 0.99 per mese, 200GB per $ 2.99 per mese, è 2TB per $ 9.99 per mese. Cù l'intruduzione di i piani 6TB è 12TB, l'utilizatori ponu avà almacenà quantità significativamente più grande di dati. Mentre chì u cunsumadore mediu ùn pò micca esse bisognu di un almacenamentu cusì vastu, i fotografi prufessiunali è i cineasti chì utilizanu l'ultimi mudelli iPhone 15 cù capacità di càmera rinfurzate trovanu questi piani estremamente preziosi.

Ancu Apple ùn hà micca divulgatu u prezzu esatta per i novi livelli di almacenamento, pudemu fà una supposizione educata basatu annantu à i tariffi esistenti. Hè prubabile chì l'abbonamentu 6TB ùn custarà micca più di $ 30 per mese, mentre chì u livellu 12TB duverà esse circa $ 60 per mese. In cunfrontu, i piani di almacenamento di Google per 5TB è 10TB di dati anu un prezzu di $ 24.99 è $ 49.99 per mese rispettivamente, mostrandu punti di prezzu simili.

In più di a capacità di almacenamento aumentata, l'abbonati iCloud+ continuanu à gode di e funzioni di privacy esistenti, cumprese Hide My Email è Private Relay. Queste funzioni anu u scopu di prutege i dati di l'utilizatori è assicurà una sperienza di navigazione sicura. Cù iCloud+ chì offre un almacenamentu allargatu è una privacy rinfurzata, Apple cuntinueghja à offre un serviziu di almacenamentu in nuvola cumpletu è affidabile à i so utilizatori.

Source:

- Tweet di Marques Brownlee: https://twitter.com/MKBHD/status/1435465209062140930