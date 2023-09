U duttore Ian Wilmut, creatore di Dolly the Sheep, morse à 79 anni

U duttore Ian Wilmut, u scientist britannicu chì guidò l'equipa chì hà clonatu cun successu un mammiferu per a prima volta, hè mortu à l'età di 79 anni. avia travagliatu per parechji anni.

In u 1996, u duttore Wilmut è a so squadra scunnisciute u mondu cù a nascita di Dolly a pecura, un mammiferu clonatu. A creazione di Dolly hà suscitatu dumande etiche significative è hà suscitatu l'attenzione di i media diffusa. Dolly hè natu in segretu u 5 di lugliu di u 1996, ma a so esistenza ùn hè stata revelata finu à u ferraghju 1997.

U nome di Dolly hè stata inspirata da u cantante Dolly Parton, è diventa un simbulu di u prugressu scientificu. Tuttavia, morse tragicamente in u 2003 à l'età di 6 per una infezione pulmonale. Da tandu, hè stata in mostra à u Museu Naziunale di Scozia.

Dr Wilmut hà dedicatu a so carriera à l'avanzamenti in a biologia è a genetica. Hè cuncintratu nantu à a preservazione di u semen è l'embrioni attraversu tecniche di congelazione durante i so studii à l'Università di Cambridge. In seguitu, hà realizatu ricerche nantu à a mudificazione genetica è a clonazione di pecuri, cù u scopu di creà latti cù proteini chì puderanu esse aduprati per trattà e malatie umane è generà cellule staminali per a medicina regenerativa.

In 2005, u duttore Wilmut si trasfirìu à l'Università di Edimburgo, induve cuntinuò u so travagliu finu à a so ritirata in 2012. Cum'è ricunniscenza di i so cuntributi à a scienza, hà ricevutu un cavaleri in 2008.

In 2018, u duttore Wilmut hà revelatu publicamente u so diagnosticu di a malatia di Parkinson è hà spressu a so intenzione di participà à i prugrammi di ricerca chì provanu novi trattamenti per a cundizione. Hè sopravvissutu da a so moglia, Sara, è trè figlioli da u so primu matrimoniu, Naomi, Helen è Dean, è ancu cinque nipoti.

