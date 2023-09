Huawei presenta Mate 60 Pro+ è Mate X5 plegable, potenzialmente cunfirmendu a capacità 5G è u processore Kirin 9000S

Dopu u lanciu sorpresa di i presunti smartphones Mate 5 è Mate 60 Pro capaci di 60G, Huawei hà avà svelatu dui altri dispositi: u Mate 60 Pro+ è u Mate X5 plegable. A cumpagnia hè stata sicreta annantu à a tecnulugia di radiu utilizata in questi dispositi, ma e fonti dichjaranu chì sò veramente dispositi 5G. Un test di velocità realizatu da u blogger cinese Vincent Zhong nantu à u novu foldable mostra una velocità di scaricamentu di più di 1 Gbps.

Questi novi smartphones sò prubabilmente alimentati da u processore HiSilicon Kirin 9000S di Huawei. E preoccupazioni sò state suscitate in quantu à u nodu di prucessu 7nm di stu chip, postu chì puderia avè violatu e sanzioni di i Stati Uniti accedendu à a tecnulugia di fabricazione di chip stranieri. Un teardown di u Kirin 9000S realizatu da TechInsights hà cunfirmatu l'usu di u prucessu 7nm di SMIC, chì era pensatu esse impussibile per via di a prohibizione di impurtà l'equipaggiu di fabricazione chjave da l'impresa olandese ASML.

Hè suggeritu chì SMIC puderia avè sviluppatu a so propria macchina di litografia high-end, postu chì e restrizioni di i Stati Uniti furzò à Huawei à fucalizza nantu à l'innuvazione. Benchmarks indicanu chì a prestazione di u Kirin 9000S hè paragunabile à u Snapdragon 888 di Qualcomm, ancu s'ellu hè cunsideratu cum'è duie generazioni daretu. U processore hà un core grande è trè core media basati nantu à l'architettura propria di Huawei, cù quattru nuclei chjuchi basati nantu à l'efficace Cortex-A510 di Arm. U Kirin 9000S hè ancu u primu processore mobile chì sustene u multi-threading.

U Mate 60 Pro+ offre servizii di chjama satellitari è capacità di messageria, mentre chì u Mate X5 plegable hà una schermu esterna ligeramente diversa è un disignu di càmera posteriore cumparatu cù u so predecessore. Huawei ùn hà ancu publicatu infurmazione di prezzi per questi mudelli, ma i pre-ordini cumincianu prestu. Se tutti i quattru l'ultimi smartphones di Huawei sò alimentati da u Kirin 9000S, puderia significà a fiducia di a cumpagnia in u so rendimentu di chip è potenzialmente ponu una sfida à e sanzioni di i Stati Uniti.

