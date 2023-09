L'HP Spectre x360 (14-ef0046na) 2023: u laptop di i sogni di un Creativu

L'HP Spectre x360 (14-ef0046na) hè l'ultimu mudellu in a linea Spectre x360, è hè cuncepitu cù i creativi in ​​mente. U prezzu di $ 1,399, stu laptop hà un chip Intel i7 è un display OLED di 13.5 inch chì hè vibrante è sensibile à u toccu. U dispusitivu pò esse cambiatu in modu di tableta, facendu l'ideale per l'artisti, i diseggiani grafichi è tutti quelli chì volenu un laptop versatile.

Una di e caratteristiche standout di u Spectre x360 hè u so design elegante è eleganti. Cù bordi ben arrotondati è eleganti accenti d'oru, stu laptop hè una dichjarazione di moda è ancu una macchina di travagliu. Veni ancu cun un casu Attaché in finta pelle, aghjunghjendu à u so appellu generale. L'unicu inconveniente hè u so pesu; à più di trè liri, hè nantu à u latu più pesante è pò esse un pocu ingombranti per trasportà.

A visualizazione di u Spectre x360 hè straordinaria, cù una schermu OLED di 13.5-inch chì vanta una risoluzione di 3,000 x 2,000. I culori sò audaci, vibranti è luminosi, è a nitidezza di pixel hè notevule. In quantu à a cobertura di culore, offre una copertura di gamma 100% è una cobertura di voluminu 170%, facendu una scelta eccellente per i prufessiunali creativi. U teclatu hè ancu impressiunanti, cù tasti chiclet neri chì sò sottumessi è anu una sensazione tattile satisfacente. U trackpad hè spaziosu è còmode d'utilizà.

In quantu à u rendiment, u Spectre x360 ùn decepisce micca. Hè dotatu di un chip Intel Core i7 1255U, 16 GB di RAM è 2 TB di almacenamiento SSD PCIe. In a nostra prova, hà realizatu admirabilmente in carichi di travagliu unicu è multi-core. A vita di a bateria hè ancu decente, durà pocu menu di 9 ore in a nostra prova video in loop. Tuttavia, a carica rapida puderia esse migliurata, postu chì righjunghji solu circa 30% di carica in 30 minuti.

U Spectre x360 offre alcune caratteristiche notevuli, cumprese u stylus inclusu è u software HP Concepts. U stylus hè ligeru è responsivo, perfettu per piglià note è disegnu. U software HP Concepts hè intuitivu è faciule d'utilizà, cù una larga gamma di strumenti creativi è opzioni. In termini di cunnessione, u laptop hà Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6E, è Windows 11 Home. Tuttavia, ùn manca di porti HDMI, chì pò esse un inconveniente per certi utilizatori.

In generale, l'HP Spectre x360 (14-ef0046na) hè una scelta eccellente per i creativi chì apprezzanu un display vibrante, prestazioni putenti è versatilità. Ancu s'ellu pò vene cun un prezzu altu, si compara bè cù altri laptops high-end cum'è Dell XPS è MacBook. Sè site in u mercatu per un laptop di punta chì pò gestisce i vostri prughjetti creativi cun facilità, u Spectre x360 vale a pena cunsiderà.

Fonti:

- Revisione HP Spectre x360 (14-ef0046na): https://www.techradar.com/reviews/hp-spectre-x360-14-ef0046na

- Creditu di l'imaghjini: Future