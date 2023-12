Google Implementa Novi Misure di Sicurezza per i Conti Inattivi

Google hà annunziatu recentemente chì sguasserà i cunti Google inattivi, cumpresi i servizii Gmail, Photos è Drive, in un sforzu per rinfurzà a sicurità è prutegge i dati di l'utilizatori. Sta decisione hà incitatu à un scramble trà l'utilizatori per ricuperà l'accessu à i so cunti prima di a scadenza imminente.

Parechji utilizatori anu signalatu difficultà à accede à i so cunti per via di password scurdate o infurmazione di ricuperazione. Per affruntà questi prublemi, Google offre opzioni limitate di ricuperazione per l'utilizatori. Sè avete persu o scurdatu di a vostra password, pudete visità a pagina di login è cliccate nant'à "pruvà un altru modu" sottu u campu di password. Google hà da mandà un codice di verificazione à u vostru numeru di telefunu assuciatu o indirizzu email di ricuperazione. Dopu avè inseritu cù successu stu codice, vi sarà dumandatu à creà una nova password.

Per l'utilizatori chì ùn anu micca un telefunu assuciatu cù u so contu, ponu sempre cliccà nantu à "pruvà un altru modu" per riceve un codice di verificazione attraversu u so indirizzu email di ricuperazione. Inoltre, hè cunsigliatu di verificà tutti i dispositi precedenti chì ponu ancu esse firmati in u vostru contu.

Se ùn avete micca un indirizzu email di ricuperazione, Google pò dumandà à risponde à e dumande di ricuperazione cum'è l'ultimu risorsu. Hè cunsigliatu di risponde à queste dumande nantu à un dispositivu chì avete usatu prima per firmà in o in un locu familiar. Prestate attenzione à i dettagli è ùn saltate micca e dumande, postu chì Google hà bisognu di infurmazioni abbastanza per verificà a vostra identità.

In u casu di indirizzi email sminticati, Google furnisce l'opzione di ricuperà per mezu di u listessu questionnaire. Visitendu a pagina di ricuperazione di u contu è scegliendu u "email scurdatu?" opzione, l'utilizatori ponu furnisce u so numeru di telefunu o indirizzi email alternativi per ritruvà i so cunti persi.

Hè impurtante di nutà chì tutte l'opzioni di ricuperazione necessitanu qualchì infurmazione nantu à u contu persu, postu chì Google priorizeghja a sicurità è deve verificà l'identità di u pruprietariu. A mantenimentu di l'attività nantu à u cuntu firmatu regularmente pò ancu assicurà chì hè risparmiatu da a eliminazione di cuntenutu.

