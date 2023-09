Cumu sguassà un indirizzu da Google Maps

By

Google Maps hè un strumentu preziosu per navigà è scopre novi posti, ma pò esse un tempu quandu avete bisognu di sguassà un indirizzu da u vostru contu Google Maps. Ci hè parechje ragioni per quessa chì pudete vulete sguassà un indirizzu da Google Maps.

Prima, pudete avè salvatu un indirizzu chì ùn hè più pertinente per voi. Per esempiu, sè vo avete mudificatu in una nova casa o cambiatu u travagliu, pudete vulete sguassà l'indirizzu anticu da i vostri posti salvati.

I prublemi di privacy ponu ancu esse un fattore per sguassà un indirizzu da Google Maps. Sì avete salvatu accidentalmente un locu persunale o sensitivu, cum'è u vostru indirizzu di casa, è ùn vulete più visibile o accessibile, sguassate da u vostru contu hè imperativu per prutege a vostra privacy è sicurità.

Inoltre, sbulicà i vostri indirizzi salvati pò fà a navigazione in Google Maps più veloce è più efficiente. Rimuovendu indirizzi obsoleti o irrilevanti, pudete simplificà i risultati di ricerca è assicuratevi chì solu i lochi chì visitate o avete bisognu sò salvati per un accessu faciule.

Hè impurtante à nutà chì sguassà un indirizzu da Google Maps ùn affetta micca u locu propiu o a so dispunibilità nantu à l'app. L'indirizzu serà sempre accessibile à l'altri è cuntinueghja à apparisce in i risultati di ricerca. Invece, sguassate l'indirizzu sguassate solu da a vostra lista persunale di i posti salvati.

Per sguassà un indirizzu da Google Maps, seguitate sti passi:

1. Open Google Maps nant'à u vostru dispusitivu tilatica o urdinatore.

2. Sign in u vostru contu Google.

3. Accede à i vostri indirizzi salvati tucchendu nantu à l'icona di u menù è selezziunate "I vostri Lochi".

4. Truvà a rùbbrica "Salvatu" è sceglie l 'indirizzu vo vulete à sguassà.

5. Eliminate l'indirizzu da i vostri posti salvati.

Facendu questi passi, pudete mantene i vostri posti salvati pertinenti, mantene a vostra privacy, è migliurà a vostra sperienza d'utilizatore generale cù Google Maps.

