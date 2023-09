Cumu compie a linea di ricerca di u Patrimoniu di l'Elfi di Notte in World of Warcraft

A linea di ricerca Night Elf Heritage in World of Warcraft offre à i ghjucatori l'uppurtunità di guadagnà un set speciale di armatura. Tuttavia, una ricerca in particulare, "Stepping into the Shadows", hà causatu cunfusione è frustrazione per i ghjucatori. Eccu una guida nantu à cumu cumpletà cù successu sta ricerca è cuntinuà cù a linea di ricerca Night Elf Heritage.

In "Stepping into the Shadows", i ghjucatori sò tenuti à estinguere sei Brazier Felflame è "scopre ciò chì lurks in a prufundità di Shadow Hold". U scopu principale di sta ricerca hè di scorta Maiev Shadowsong attraversu Shadow Hold. Hè impurtante di nutà chì Maiev cammina à un ritmu assai lentu, è i ghjucatori devenu stà à fiancu à u so longu per tutta a ricerca.

Durante l'escorta, i ghjucatori devenu stà in a cupola blu chì circonda Maiev. Lascià a cupola darà u risultatu in Maiev scolding the player and stop for some moments finu à ch'elli tornanu. Se i ghjucatori lascianu a cupola per un periudu di tempu longu, anu da abbandunà a ricerca è ricomincianu.

Mentre i ghjucatori attraversanu Shadow Hold cù Maiev, anu da spegne ancu i Brazier Felflame verdi chì ella indica in a strada. Una volta chì sei bracieri sò stati spenti è i ghjucatori ghjunghjenu à u fondu di Shadow Hold, riceveranu creditu per cumpiendu a ricerca.

Hè impurtante di nutà chì i ghjucatori ùn ponu micca tumbà l'Orcu Warlock chjamatu Cultist Nethus, chì si trova à u fondu di Shadow Hold, prima di scorta Maiev in tutta a strada. I ghjucatori devenu stà à fiancu di Maiev finu à ch'elli ghjunghjenu à u Cultista Nethus.

Se i ghjucatori scunfighjanu per errore u Cultist Nethus prima di compie l'escorta, anu da abbandunà a ricerca è ricomincianu. Tuttavia, una volta "Stepping into the Shadows" hè finitu cù successu, u restu di a catena di ricerca hè custituita principarmenti da cinematica è obiettivi facili.

Cumpiendu a linea di ricerca Night Elf Heritage pò esse una sfida, ma cù questa guida, i ghjucatori puderanu navigà attraversu "Stepping into the Shadows" è cuntinuà u so viaghju per guadagnà l'armatura Night Elf Heritage.

